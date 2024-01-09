導彈飛越時未發布…此次中共發射衛星為何發國家警報？國防部這樣說

國防部情次室次長顏有賢今天表示，針對中共衛星火箭今天出現飛行軌道異常，國防部今天動用飛彈空中威脅系統，以簡訊的方式告知國人提高警覺。而中共這枚火箭今天經過台灣南部上空時，高度是500公里。

國防部今日下午數度以中、英文形式發出國家級警報，指中國大陸今日下午三時四分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。但國防部在告警簡訊英文原文敘述稱：「『Air raid Alert』Missile flyover Taiwan airspace , be aware」。內容將這項告警標示為「Air raid Alert」空襲警報，衛星火箭則視為飛彈「Missile」，並稱飛越「Taiwan airspace」。備受爭議。

國防部事後透過錄影公布火箭軌跡圖的方式，由顏有賢說明表示，國軍針對這一次中國所發射的衛星火箭，因為出現異常情況，經過本島南部的上空，因此透過飛彈空中威脅的系統，以簡訊的方式告知國人提高警覺，但中文部分已向國人敘明，至於對Missile用詞不夠精準，國防部表達抱歉並深刻檢討，將重新檢討相關系統裡是不是仍有用詞不當情形，會進行修訂。

顏有賢以圖示說明表示，國軍今天下午3點偵獲3分針對中共西昌衛星發射中心發射長征型火箭，衛星火箭發射航跡內容，是透由美國聯邦防空管理局所公佈，但我方偵獲衛星火箭軌跡異常，火箭進入我方航空識別區、台南、台東的上空，因為軌跡出現異常，因此國軍利用空中告警預警系統與簡訊的方式，通知所有國人提高警覺。他說，這一次我方所偵獲的中共火箭目標，經過台灣本島上空時的高度是500公里以上。

國防部作計室防空暨資戰處處長莊鴻文則表示，今日這則國家級防空警報，是由空作部指揮官依掌握的當前狀況，參考國軍突發狀況處置規定，下達發佈指令。

至於外傳此次中共火箭發射過程中，可能有衛星助推火箭掉下來形成危害的疑慮，莊鴻文說，中共此次火箭發射依其公布飛行的路徑研判，其殘骸的落區均在大陸境內，監控無異常，其對我危害不會比飛彈嚴重。

對過去中共軍演曾經發射導彈飛越台灣上空，但當時並未發布國家級警報，此次中共發射衛星我方卻發佈國家級的警報原因為何？未來類似事件會否發佈警報？且根據為何？對那目標超過大氣層，該空域是否算領空？顏有賢表示，國防部再次的強調，只要未經許可申請同意進入我防護設備區與領空的所有航空實體、飛行器，國防部一定全程掌握監控。這段期間中共的聯合軍事演習到現在，國防部吸取社會大眾的信念跟建議，這次事件就是非常好的例子，國軍全程掌握，當發生有異常的情況，國防部加以適時公佈，啟動國軍空中告警預警系統與簡訊的方式，讓國人掌握應處。

至於這次火箭算不算經過台灣領空，顏有賢說，國防部對於領空的立場，是依法來施政，沒有任何改變，但我們也了解，國際上對於領空的定義，目前還有一個爭議，並沒有所謂一致的說法。所以對於任何通過我們領空的這些飛行物，國防部都會綿密地監偵掌握，視其飛行高度以及可能對於我們形成的危害，來做適切的反應與應處。

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