台海情勢緊張…專家分析大陸攻台「3可能方案」 桃機成重要地點

儘管專家們認為中國在短期內全面入侵台灣的可能性不大，但從台北到華盛頓的安全圈內仍在持續討論，並對北京可能使用的一些選項進行了分析。

中國越來越頻繁地展示其軍事力量，每天都向台灣島周圍派出戰鬥機，而其海軍艦艇則幾乎不間斷地出現在台灣水域周圍。在過去的一年半裡，中國還進行了至少兩次大規模戰爭演習。解放軍的「山東」號航空母艦則更加頻繁地穿越台灣海峽。

台灣國防與安全研究所研究員歐錫富對法新社指出，根據過去的演習，中國「最有可能」使用空襲和導彈打擊台灣的軍事基礎設施。他稱之為「斬首」方案，因為導彈轟炸將擊中台灣的指揮中心、空軍、海軍基地及其彈藥庫。「如果政治或軍事人物被斬除，就無法指揮軍隊進行抵禦。」

「斬首」、封鎖、攻取外島

中國也可能選擇攻佔台灣的外島金門和馬祖，它們距離中國大陸僅有大約10公里。中國還可能試圖全面封鎖整個台灣島，阻止任何人或任何貨物進出。

去年4月，作為對美國眾議院議長麥卡錫在加州與過境的台灣總統蔡英文會面的反應，中國人民解放軍進行了為期3天的軍演，模擬「環台封鎖」。台灣國防部2023年的一份報告稱，解放軍可能對台灣的港口、機場、軍事設施以及海空交通線實施封鎖。

但分析人士指出，封鎖、圍困不是立刻就能顯現出效果，而切斷台灣海峽這條繁忙的國際航道，不僅會傷害台北，還可能迫使第三國進行干預。

「如果台灣及其伙伴想方設法繞過封鎖，目前還不清楚中國的圍困能維持多長時間。」國際危機組織（International Crisis Group）最近的一份報告中說，持久戰與解放軍速戰速決的目標背道而馳。

榮鼎集團（Rhodium Group）則認為，封鎖至少會使全球經濟損失「遠超2萬億美元」--這不僅對台灣，也會對中國造成極大的負面影響。

兩棲登陸風險大

歐錫富說，如果中國國家主席習近平要兌現他統一台灣的諾言，他的軍隊就必須佔領台灣。「要佔領台灣，他們必須實施兩棲登陸行動。」

但是，兩棲攻擊非常複雜，難度極大。而且台灣多山的地形，加上季風氣候的不利條件，對兩棲進攻形成了威懾。

不過，島上也有一些脆弱的地方，即所謂的「紅色海灘」，被認為適合大規模軍事登陸。距離首都台北最近的一處「紅灘」，位於桃園市北部。台灣最大的國際機場就在桃園。

歐錫富警告說：「如果（解放軍）佔領機場，就可以用它來運送其部隊、彈藥和食品給養。」

但國際危機組織的中國問題分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為，在短期內，中國對台灣發動全面兩棲攻擊的可能性較低，因為「中國失敗的幾率並不小」。

她認為目前最緊迫的問題是「北京加緊對台灣的擠壓」--這種情況每天都在發生。「我們每天都能看到這樣的證據：解放軍的活動越來越頻繁和靠近，對中國有利的敘事在被強化，台海兩岸的貿易被利用為（政治）武器。」

此外，台灣政府官員還擔心中國可能會發動大規模網路攻擊，以摧毀島內的通信、電力和銀行等關鍵基礎設施。

（法新社）

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