國家級警報來自災防告警系統 防空警報類別無提及「發射衛星」

國防部今日下午發出國家級警報，表示中國大陸今發射衛星飛越南部上空。根據國家災害防救科技中心的資料，國家級警報來自災防告警系統，共有23種，訊息從發布機關送出後，民眾約4到10秒就可收到訊息。

國防部今天下午以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。引發熱議的「國家級警報」來自災防告警系統，屬於政府「防救災雲端計畫」，由行政院相關部會與4G業者通力合作建置，以廣播方式傳送，告警訊息自發布機關送出後，民眾約4到10秒就可收到災防業務主管機關發布的告警訊息。

災防告警訊息共有23種，包括大雷雨即時訊息、地震速報、海嘯警報、颱風強風、火山噴發訊息、公路封閉警戒、水庫放水警戒、土石流及大規模崩塌警戒、傳染病、國際旅遊疫情、防空警報（飛彈空襲）、核子事故、疏散避難、電力中斷、爆炸、工業火災、緊急停水、空品警報、重大災害、低溫警報、毒災警報、森林火災。

本次發布的國家級警報，與國家災害防救科技中心提供的「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊範例相同，但該類別涵括的災防型態僅有5種，包括飛彈落地、飛彈落海、空中解體（落海）、空中解體（落地）、警報解除，並無提及「發射衛星」。

國家災害防救科技中心的資料顯示，災防告警細胞廣播訊息服務是以廣播方式，將訊息同時傳送給特定區域內的所有行動通訊用戶手機，而且當手機接收到告警訊息時，還會發出特殊告警聲響或振動。而一般區域緊急簡訊服務，則是利用一般簡訊系統進行告警訊息傳遞。 下午15：17分左右，國家級警報響起，顯示國防部警示民眾，中國發射衛星飛越我南部上空，圖為手機收到國家級警報之畫面。記者曾原信／攝影

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