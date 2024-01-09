不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾：真的會看錯
國防部今下午兩度以中英文發出國家級警報至手機用戶，指大陸15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，其中，「已飛越南部上空」，不少人一度誤認飛「越南上空」，直到二度手機警報大響才恍然大悟。
許多人下午都收到這兩起密集國家級警報，台南市新營區方姓店家笑說，當時生意忙告一段落，看著電視就不知不覺打瞌睡了，結果被突來手機警報嚇醒，滑手機一看，接到這樣內容，真的嚇一大跳。
「想說，飛越越南上空關我啥事...」近70歲退休劉姓婦人也說，自己眼睛老花多年，且這樣文字內容沒注意真的會看錯，第一次收到「已飛越南部上空」，還想說，「吃飽太閒嗎？」越南關我何事？後來再收到清楚看才恍然大悟此「越南」非彼「越南」。
連續國家級警報也意外沾染選味，就有支持藍營網友在臉書怒斥，國防部此舉，根本暗助綠營，又在「賣芒果乾」，不過挺綠網友也回批單純安全提醒，故意要政治化，真的想太多，沒救了。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言