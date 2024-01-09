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衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾：真的會看錯

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
國防部兩度以中英文發出國家級警報，指大陸發射衛星，已飛越南部上空，不少人一度誤以為飛越越南上空。記者謝進盛／攝影
國防部兩度以中英文發出國家級警報，指大陸發射衛星，已飛越南部上空，不少人一度誤以為飛越越南上空。記者謝進盛／攝影

國防部今下午兩度以中英文發出國家級警報至手機用戶，指大陸15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，其中，「已飛越南部上空」，不少人一度誤認飛「越南上空」，直到二度手機警報大響才恍然大悟。

許多人下午都收到這兩起密集國家級警報，台南市新營區方姓店家笑說，當時生意忙告一段落，看著電視就不知不覺打瞌睡了，結果被突來手機警報嚇醒，滑手機一看，接到這樣內容，真的嚇一大跳。

「想說，飛越越南上空關我啥事...」近70歲退休劉姓婦人也說，自己眼睛老花多年，且這樣文字內容沒注意真的會看錯，第一次收到「已飛越南部上空」，還想說，「吃飽太閒嗎？」越南關我何事？後來再收到清楚看才恍然大悟此「越南」非彼「越南」。

連續國家級警報也意外沾染選味，就有支持藍營網友在臉書怒斥，國防部此舉，根本暗助綠營，又在「賣芒果乾」，不過挺綠網友也回批單純安全提醒，故意要政治化，真的想太多，沒救了。

國防部

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