國防部錯把衛星當飛彈 學者：中英文不通是要嚇唬誰？

國防部今發布國家級警報，指中國大陸發射衛星飛越我國南部上空，「衛星」一詞在英文版本的警報中譯成「Missile」。英文專家則表示，Missile就是攻擊性的武器，如果發射是衛星就應該寫成satellite，英文和中文不可不通，否則是要嚇唬誰。

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。但國防部簡訊英文原文為：「〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace , be aware.」，Missile意思為飛彈，與中文版本「衛星」並不相同。

致理科大講座教授、台灣國際人才發展協會理事長陳超明表示，如果是衛星根本不需要發放國家警報。Missile就是攻擊性武器，衛星的英文則為satellite，甚至搭載衛星的火箭英文為rocket，也不可能靠飛彈搭載衛星，國家警報錯用文字發生嚴重錯誤，容易引起國民恐慌。

陳超明談到，國家警報中英文不可不通，若為衛星就應該寫作satellite，絕對不應是Missile，「是不是政治操作？否則是要嚇唬誰。」

國防部表示，今15時3分許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。但簡訊中英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

商品推薦