衛星變飛彈 蘇煥智：政府濫發「芒果乾」應負政治責任
國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸於15時4分發射衛星，其中英文更出現「Missile」（飛彈）字眼。前民進黨籍台南縣長、現任「台灣維新」召集人蘇煥智表示，「政治操控國家級防空警報疑點重重，政府仿成放羊的孩子，濫發芒果乾，應有人負起政治責任」。
針對這二則國家級警報，蘇煥智透過臉書提出3個疑點，他說，疑點1：衛星的英文是Missile嗎？應該是Satellite才對啊？到底要以英文為主或中文為主？這個國家級警報，有一點奇怪。「發射衛星，不是發射飛彈」。
蘇煥智指出，疑點2：上一次中共導彈飛越台灣領空時，為什麼不發防空警報？上次還要等到日本政府發表抗議新聞記者會，台灣才被迫承認飛彈飛越領空。
蘇煥智表示，中共發射衛星台灣到底要不要發佈「防空警報」？衛星不是飛彈，衛星的軌道到底算是外太空？或是台灣領空？其實衛星的軌道應該算是國際公共空域，已經不能算是領空。
蘇煥智表示，疑點3：至於中共衛星發射的軌道是否會經過台灣領空？由於地球自轉是由西向東，理論上發射衛星過程的軌道應該會受空氣阻力而略為偏西的方向，所以應該不會經過台灣領空。所以中共衛星發射其實並不需要發佈防空警報。
蘇煥智說，這次中共發射衛星，民進黨發布國家級防空警報，根本就是「放羊的孩子」在喊「狼來了」。根本就是操作「芒果乾」，看起來應該要有人負起「政治操控國家級防空警報」的政治責任。
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