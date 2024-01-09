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國家級警報大響的原因是它！ 大陸宣布「愛因斯坦探針衛星」發射升空成功

國家警報響...陳建仁立院收簡訊一度稱「大陸剛發射飛彈」 緊急更正說口誤

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越台灣南部上空

國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越南部上空

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。記者林澔一／攝影
國防部兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。記者林澔一／攝影

國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。

值得注意的是，國防部在簡訊中的英文用飛彈來示警，原文是：〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace , be aware.

大陸中央電視台稍早也公布，大陸在今天下午3時3分成功發射長征二號火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。

維基百科的資訊顯示，「愛因斯坦探針衛星」是由中國科學院國家太空科學中心研製的一顆面向時域天文學和高能天體物理的天文探測衛星，屬於太空科學先導專項（二期）。該衛星原計畫於2022年年底發射，計畫因故推遲，將於2024年1月發射。

國家級警報響起，中國15：04發射衛星「穿越台灣南部上空」。記者曾原信／攝影
國家級警報響起，中國15：04發射衛星「穿越台灣南部上空」。記者曾原信／攝影

圖/國防部
圖/國防部
國家級警報響起，中國15：04發射衛星「穿越台灣南部上空」。圖／手機截圖
國家級警報響起，中國15：04發射衛星「穿越台灣南部上空」。圖／手機截圖

中共今天下午發射衛星飛越台灣南部上空，造成國家級警報大響，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同看著手機警報。記者杜建重／攝影
中共今天下午發射衛星飛越台灣南部上空，造成國家級警報大響，在立法院備詢的行政院長陳建仁（右）與衛福部長薛瑞元（左）兩人不約而同看著手機警報。記者杜建重／攝影

國防部 英文 飛彈

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