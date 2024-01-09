國防部兩度發國家警報 警示中共發射衛星飛越南部上空
國防部今天下午兩度以中英文形式發出國家級警報，指中國大陸今天15時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，請通報警消人員處理。訊息並留下國防部聯絡電話。
值得注意的是，國防部在簡訊中的英文用飛彈來示警，原文是：〔Air raid Alert〕Missile flyover Taiwan airspace , be aware.
大陸中央電視台稍早也公布，大陸在今天下午3時3分成功發射長征二號火箭，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。
維基百科的資訊顯示，「愛因斯坦探針衛星」是由中國科學院國家太空科學中心研製的一顆面向時域天文學和高能天體物理的天文探測衛星，屬於太空科學先導專項（二期）。該衛星原計畫於2022年年底發射，計畫因故推遲，將於2024年1月發射。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言