國軍松山醫院服務走入社區 軍友社榮譽理事長慰勉工作人員

三軍總醫院松山分院由去年起，在台北市多處國軍退舍、改建眷村，進行社區巡迴醫療服務，為榮民榮眷進行身體檢查、健康諮詢。當初向國防部提出此建議的中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天在北市欣葉餐廳以自助餐宴請參與社區服務的醫護人員，包括院長詹正雄、社區醫學部主任邱耀寬、護理部主任陳美容等人，感謝他們的付出及貢獻。

李棟樑說，自己在從事勞軍活動時發現，許多老榮民往往不會操作門診網路掛號，甚至行動不便，看病因此非常麻煩耗時。他因此向國防部提議，在退舍、改建眷村等榮民榮眷集中地，進行社區巡迴醫療，使年邁、行動不便的榮民眷可以就近獲得優質的照護。李棟樑說，感謝國防部從善如流，他因此特別抽空與院方協調時間，並且安排醫院旁的餐廳，讓醫護人員可在不影響工作情況下參與聚餐。 軍友社榮譽理事長李棟樑（中）、國防部副部長徐衍璞（左）、會統事業副董事長李啟銘（左二），舉杯感謝三總松山分院的醫護人員。圖/軍聞社

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