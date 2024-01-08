漢翔向國防部痛陳初教機未納建軍案

漢翔航空公司今天說，國防部以2023年預算排擠問題，以及初級教練機獲得還有時間裕度，啟動過早為由，未將初教機案納入建案流程，恐重蹈我國航空設計人才流失國外，全機設計能量散失的慘痛教訓。

漢翔表示，新式初教機已由中科院及漢翔公司先期投入，完成第一階段設計。若政府能啟動自研自製專案，將可展開第二階段細部設計，三年後首飛，六年量產，符合空軍2033年開始換裝的需求。

漢翔指出，新式初教機獲得方式，與勇鷹高教機相同，在成案前面臨自研自製、外購及租賃等方式討論。不論何種方案，必須將至少30年的全壽期維護成本納入考量。自研自製是最能滿足空軍使用效益，最節約國防經費，且促進航空工業發展，符合國家政策推動的最佳選項。

漢翔表示，藉由新式初教機的研製，延續國機國造政策，給予國內持續深耕的題材，將系統件製造能力向上推進，進一步提升自製率，是邁向下一代戰機最關鍵的一步，其意義在於，台灣產業能從以往的結構件製造與代工，提進到國際航空供應鏈體系，當系統件製造及供應鏈體系更臻成熟，就有能力研發下一代戰機。外購及租賃視同將珍貴的系統權拱手讓人，維修與構改升級處處受制國外，對台灣發展飛機研製能力毫無幫助，絕非當下台灣所需。

漢翔說，航空工業能量中斷，重新銜接極為困難，國機國造政策若於勇鷹高教機後停止，國造ADF戰機的遠景恐難有進展。

漢翔表示，目前服役的T-34C初級教練機，使用近40年，面臨汰換，新式初教機自研自製，在我國航空產業發展所扮演之角色，即為帶動飛機高價系統件自製能力，運用F-16維修中心建立的維修能量為基礎，由國內產業全面開發初教機系統件，為發展下一代戰機做準備。未來台灣品牌高價系統件，將可能打入國際藍海市場，創造下一個產值高峰。

漢翔指出，F-16戰機維修中心預計2024年第一季完成驗證。若無初教機國機國造延續，這些能量無法開發成台灣品牌系統件以供外銷全球。

漢翔表示，國機國造政策若無延續方案，2017年開始之政策推展，將止步於2026年勇鷹高教機量產結束，重蹈我國航空設計人才流失國外，全機設計能量幾乎散失的慘痛教訓。 漢翔公司對空軍初教機預想圖。圖/取自漢翔公司資料

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