新聞眼／義務役須支援作戰 國防部別口號治軍

一年制義務役男本月入伍，國防部與其憂心管教問題，動輒以貫徹嚴刑峻法試圖鞏固軍紀，不如開誠布公說明導致兵役制度變化的深層原因，據以加深憂患與戰場圖存意識，才能促成役男務實投入戰訓本務。

國軍部隊講究三信心，全體官兵當以信仰長官、信任部屬，並自信為負責任、守紀律之軍人。國軍高官在一年制義務役入營前，忙對檢察官署疾呼對違犯軍紀者必須重判嚴罰，而內部要對違法案件積極採取蒐證措施，相關舉措不但顯示軍方對即將入營的義務役男缺乏信心，也顯示國軍對本身帶兵科學與當前建構的營隊環境缺乏自信，對所謂「三信心」是莫大諷刺。

國軍恢復義務役四大因素，一為中共台海軍事行動日益積極，二為志願役主戰部隊招募始終未曾達標，三為美國主張恢復兵役與城鎮戰可向國際展現防衛決心，四為充實編制混亂的空殼後備部隊。面對一年役期義務役男，軍方不應以空泛政治口號治軍。

國防部雖已聲明義務役須支援作戰，說明卻有諸多保留。役男入營後，應明確告知守土任務，當役男明瞭兩岸一旦開打，須在砲火下守土及戰場奮力求生，自然就會視學習戰技為本務，服從軍令才能生存。

軍方若為因應執政當局勝選策略，硬要粉飾「役男不會上戰場」的模糊氛圍，反會導致「台海本無事，唯我須入營」的怨懟，義務役又將成為「不願役」的國軍包袱。

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