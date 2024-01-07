停辦國防學士班 國防部：其他班隊招獲率百分之百
國立清華大學、成功大學、中興大學3校向國防部爭取續辦國防學士班，國防部表示，軍官學校、ROTC大學軍官訓練團及專業軍官班隊招生成效，近五年平均招獲率，均達招募目標100%，停辦成效不佳的國防學士班，ROTC現有政大及興大學生加入。
國民黨立委廖婉汝、陳以信、吳斯懷、楊瓊瓔、李德維在立法院提出臨時提案，國防部為突破募兵困境及建立培育文武兼備人才的教育模式，清華大學與國防部多次協調成立國防學士班計畫，2019年招收優秀高中畢業生從軍報國。2020年成功大學等頂尖大學也陸續加入，開啟了我國大學募兵新頁。因招生人數不如計畫預期，國防部發函各大學，審視國防學士班招生狀況，有學校113年度停止辦理國防學士班招生。
提案指出，清華大學、成功大學、中興大學均向國防部表達續辦意願，極力爭取。國防部今年9月同意續辦，11 月又停招。教育部已核定招生、學校亦已宣傳招生，為避免侵害信賴保護原則，要求國防部針對同意續辦學校，研議繼續辦理國防學士班計畫 。
國防部表示國經審慎評估，軍官學校、ROTC及專業軍官班隊招生成效，近五年平均招獲率，均達招募目標100%，將持續鞏固及強化各項宣導作為，以補充初官人力需求；國防學士班因招生成效不佳、就學期間退訓即喪失學籍及成本效益無法滿足需求等因素，今年起將停辦這各班隊招生作業，各大學在校學生均可經由ROTC招生管道加入國軍行列。2023年招生不乏國立大學學生，如政治、中興等大學，報考加入大學儲備軍官訓練團，實現從軍夢想。
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