韓媒爆親中立委洩密 馬文君回嗆郭璽

南韓媒體報導，韓國警方正加緊調查大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流、應用在台灣潛艦「海鯤號」，是由一位「台灣親中立委舉報」，高雄市第三選區立委候選人郭璽，直接點名就是國民黨立委馬文君。

馬文君說，若報導屬實，民進黨政府潛艦國造，將淪為重大國際醜聞，她認為，郭璽掮客集團假造艦之名，到全世界盜竊機密，竟還有臉大言不慚指控別人，這就是為什麼台灣要政黨輪替，第一個要查辦黃曙光、郭璽。

郭璽說，韓國關鍵人物ＳＩ公司負責人ＰＡＲＫ（朴武植）原本要與他一起出面說明，但律師提醒案件在二審調查中，因此由他代為宣讀聲明。

郭璽說，ＳＩ公司是台灣潛艦國造過程中非常重要的技術顧問協助公司，是好不容易請來協助潛艦國造的技術人員，「海鯤號」是由台船設計，並非抄襲，與韓國潛艦沒有關係，台灣不可能用韓國的潛艦資料，馬文君一直說是揭弊，其實跟弊案無關。

郭璽說，ＰＡＲＫ強調ＳＩ在台工作從未將任何韓國潛艦機密資料，洩漏給台灣任何單位，對於台灣國防委員將台灣的機敏資料送到韓國調查單位造成巨大影響，深表遺憾。且馬文君給韓國三千多份檔案，卻一直狡辯只是送錄音檔，「錄音檔韓國要怎麼去查資料？」

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