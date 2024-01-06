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美智庫連4年將台海列第1級風險

聯合報／ 國際中心／綜合報導
國防部表示，大選期間國軍戰備等級，在維持「經常戰備狀況」下提升重點戒備，在海上、高山離島等處執勤而無法投票官兵約五千人，與過往選舉相同。圖／軍聞社提供
國防部表示，大選期間國軍戰備等級，在維持「經常戰備狀況」下提升重點戒備，在海上、高山離島等處執勤而無法投票官兵約五千人，與過往選舉相同。圖／軍聞社提供

美國智庫外交關係協會（ＣＦＲ）四日公布最新報告，指稱中國大陸加強施壓台灣以及美國恐捲入台海危機，連四年列為第一級風險。另外，今年美國總統大選年的國內恐怖主義和政治暴力行為蠢蠢欲動，也令人擔憂。

ＣＦＲ公布年度「預防優先次序調查」（ＰＰＳ）報告。自二○○八年以來，外交政策專家共評估卅項既有與潛在衝突情境，按接下來一年發生機率，還有對美國國家利益的衝擊程度分為三級，今年是第十六份報告。

這次有八項情境列為第一級風險，包括中國在軍經層面加大對台施壓力道，引爆涉及美國與區域內多國的嚴重台海危機，尤其台灣總統大選前後特別危險。此一情境發生機率中等，但恐嚴重影響美國利益。

二○一九年，美中因台灣爆發危機的情境首次列入該報告，該年和二○二○年歸類為第二級風險。但隨著美中對抗加劇和共軍頻頻在台灣周邊活動，此一情境於二○二一年從第二級升至第一級，今年已是連四年位居最高等級。

另外該智庫預防行動中心（ＣＰＡ）主任史泰爾斯表示，美國本土面臨的境外恐怖主義威脅已顯著消退，但浮現其他隱憂。二○二二年俄烏開戰後，美俄爆發武裝衝突的風險隨著升高；台海與南海緊張升溫，美中擦槍走火風險跟著攀升；亦即冷戰結束後，全球武裝衝突減少的趨勢已逆轉。

今年第一級風險有三項情境發生機率高，恐嚴重衝擊美國利益。其中美國大選年政治極化加劇，引發其國內恐怖主義和政治暴力行為，是該報告公布十六年來首次被專家列為最大隱憂。

往年調查僅評估美國利益面臨海外或源於外國的風險，但去年十一月初步徵求專家意見時，他們高度擔憂美國恐發生隱含政治動機的暴力行為，尤其在今年十一月美總統大選前後。

以色列巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯自去年十月七日開戰，恐擴大為區域衝突；中美洲與墨西哥社會動盪及政經情勢混亂使無證移民湧入美國，同樣令人擔心。其他第一級風險還有四項情境：俄烏戰爭升級、伊朗與以色列軍事對抗、網路攻擊癱瘓美國關鍵基礎設施、北韓研發核彈道飛彈釀成東北亞安全危機。這四項均和台海危機一樣，發生機率中等。

美國大選 風險 台海 恐怖主義 以色列 俄烏戰爭 網路攻擊 彈道飛彈 巴勒斯坦 哈瑪斯

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