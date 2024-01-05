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國防部：寄發動員召集預告 並非代表狀況危急
「國防部寄發動員召集預告書、國家處境危急」言論在社群網站引發議論，國防部5日晚間發出澄清新聞稿，表示從民國106年開始，為使每年度納編戰時動員及教召人員，瞭解相關權益與義務，國防部依「召集規則」，對納入年度動員召集名冊之應召員，郵遞送達動員召集預告書，以便先期完成應召準備。
國防部強調，此項作業已行之有年，目的是協助後備軍人，先期規劃教召期間工作等事宜，並宣導急難核免等規範，以利生活安排及窒礙協處。
國防部說明，今年的動員召集預告書，於去年12月26日寄發，並於全民防衛動員署後備指揮部網站公布，可供查詢教召訓練流路及召集人員等資訊。國人如有相關疑問，歡迎向各縣、市後備指揮部查詢，勿相信不實訊息，誤導視聽。
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