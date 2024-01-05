國防部：寄發動員召集預告 並非代表狀況危急

脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩贈送高額小費給外送員，對方自稱曾是空軍飛行員，但空軍否認。冒牌機師的動機為何？詐騙嗎？還是另有原因？ 飛行員因為職業特性，不管中外，向來是最常被人冒充的行業。甚至還有人假戲真作，真的開飛機上天，結果釀成悲劇。

2024-01-05 07:30