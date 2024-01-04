李棟樑連續三日慰勞陸軍空軍 慈湖頭寮謁陵

軍友社榮譽理事長李棟樑雖然卸任，每逢年節仍持續投入部隊敬軍慰問。近日他接連走訪空軍與陸軍司令部，以及偏遠高山站台，頒發加菜金，並到由後備指揮部負責管理的蔣中正、蔣經國總統陵寢獻花致意，並慰勞負責陵寢管理與守衛的官兵。

李棟樑前天冒著10度低溫，到海拔1000公尺的嵩山雷達站慰勞，昨天到空軍司令部，受到司令劉任遠率領重要幹部與官兵代表歡迎，中午並與官兵代表會餐。今天則與現任國防部副部長的前陸軍司令徐衍璞，一起到桃園龍潭的陸軍司令部，並參觀剛整修完成的數位化部史館。李棟樑表示，從自己103年接任軍友社理事長，屆滿後轉任榮譽理事長，十年來多次到空、陸軍司令部慰勞，感覺就像回娘家一樣習慣與親切。陸軍司令鍾樹明則說，李棟樑多年來不辭舟車勞頓慰問部隊，讓官兵真切感受到軍友社對官兵的關懷，他代表陸軍表示謝忱與感佩。

李棟樑表示，國家社會能保持安定繁榮，民眾能享有自由民主的生活，正是因為國軍官兵全天候堅守崗位。他因此要特別叮囑官兵，目前正值寒冬，值勤時要注意安全與身體保健。

李棟樑與徐衍璞隨後轉往大溪的頭寮與慈湖，在蔣經國、蔣中正兩位故總統靈前獻花致意。年輕時曾在救國團工讀，因此曾追隨蔣經國好一陣子的李棟樑特別說，經國先生是自己的貴人，他對國家的貢獻，也等於是全體台灣民眾的貴人。隨即他在後備指揮官劉協慶陪同下，致贈保暖襪、泡麵等禮物，給駐守陵寢的後備管理組、陸軍儀隊、憲兵。 軍友社榮譽理事長李棟樑贈送勞軍禮物，由陸軍司令鍾樹明代表接受。記者程嘉文/攝影 軍友社榮譽理事長李棟樑一行赴慈湖謁陵，向蔣中正總統靈前獻花，並慰勞駐守官兵。記者程嘉文/攝影

商品推薦