航入我限制水域…鵝鑾鼻外海出現陸籍拖船 海巡驅離後一再稱「要走了」

鵝鑾鼻西南外海出現兩艘中國大陸拖船拖帶一艘平台船，傳進入我3浬水域，海巡署公布驅離影片表示，兩艘拖船因海象惡劣轉向避風，航入我限制水域，但在海巡署艦艇監控下，最後駛離，對方也透過無線電一再稱，要走了。

海巡署說，去年12月31海巡署發現大陸籍寧海拖5001及遠辰兩艘拖船，在鵝鑾鼻西南外海，有航入我限制水域之虞，派遣線上艦艇前往預置應處，海巡艦艇抵達現場後，發現兩拖船拖帶一工作平台，往北航進我限制水域，即實施廣播驅離。

海巡署說，1月1日上午發現兩船轉向南航，經聯繫寧船表示，因海象惡劣，遂轉向航行避風，海巡署艦艇考量現場實測風力達6級到7級，陣風9級，浪高2公尺到3公尺，拖船運轉能力受限，基於安全因素，持續伴航監控及廣播驅離。

海巡署表示，自發現寧船及遠船後，即與國防部保持密切聯繫，全程監控對方動態，協調航港局VTS與海巡署線上艦艇同步廣播驅離，直至駛離。兩陸籍船航行期間，無滯留及違常等情事，海巡署秉持嚴正執法立場，全程監控及驅離，以維護國境安全。

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