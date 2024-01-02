中科院：紅隼火箭彈小巧 利於單兵在城鎮間戰術運用

中科院系製中心日前展示國造紅隼火箭彈模擬器，表示這種小巧的單兵肩射型武器系統，具備城鎮作戰便於攜帶的優越性，有利於單兵各種行進間、城鎮間的戰術運用。

中科院系製中心表示，為填補國軍反裝甲火力真空，系製中心自2008年9月起正式納編研發專案小組，積極開發新一代單兵反裝甲火箭系統，期以滿足國軍未來於反登陸作戰及城市作戰需求。

系製中心表示，新一代火箭系統在口徑小、好攜帶、重量輕與性能佳的研發目標下，系統製造中心歷經11次研發測試，突破「推進器性能提昇」、「穿甲性能提昇」、「氣動力外型精進」、「射瞄機構優化設計」、「發射器人因設計」等關鍵技術，於最短時間成功完成反裝甲火箭開發。

紅隼火箭彈通過「防水測試」、「防泥水測試」、「防沙土測試」等特殊戰場環境，均能正常射擊且命中目標，測試成功於2015年正式投入量產服役。

系製中心指出，反裝甲火箭為國土防衛、反登陸最佳武器。全系統性能設計過程中，曾多次與陸軍及海軍陸戰隊討論作戰需求，除改良操作介面納入人因工程設計，並增加射後拋棄式設計，提昇單兵攜行機動性，不僅大幅提升單兵戰場存活率，更有利於單兵機動及定點狙擊作戰。

系製中心稱，紅隼反裝甲火箭適宜對付進犯敵軍低度裝甲之大量登陸目標，如輕型坦克、裝甲車、氣墊船及人員運兵車等，有別於國軍現役各式著重穿甲效能之中、大型單兵反裝甲火箭，具有獨特的機動性與操作便利性，能有效支援國軍灘頭作戰任務，另亦具備城鎮作戰便於攜帶之優越性，有利於單兵各種行進間、城鎮間的戰術運用。

系製中心表示，紅隼反裝火箭彈自2015年起已解繳海軍陸戰隊、憲兵、海巡署使用，陸軍因應主戰彈藥戰備提升及役男訓練急需，2023年度採購佈署5000枚，後續將視國軍需求，逐年生產滿足國軍戰備所需。

系製中心表示，紅隼系統於研發之初，中科院即考量部隊訓練需求，開發紅隼射擊模擬器輔以靜態教育訓練，以有效提升戰訓效率，已提供海軍陸戰隊、憲兵、海巡署使用中，目前配合陸軍訓練需求規劃，檢討配發使用。

商品推薦