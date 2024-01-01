義務役新兵看過來 入伍結訓震撼教育攻略圖表在這裡
2024年1月首波徵召入營600名一年制兵役役男，這些役男入伍後，將接受新兵訓練震撼教育。
國防部說明震撼教育訓練場設施，國軍新兵訓練震撼教育訓練目的，是讓完成八周入伍訓練的新兵，由期末鑑測結合震撼教育，驗測新兵戰鬥技能及狀況處置，同步體驗戰場景況。
營區訓場設計以200公尺至250公尺為基準，場內設置土堤、門窗、家屋、外壕、屋頂型鐵絲網及高絆網等9處障礙物，機槍堡配置兩挺機槍，不間斷射擊空包彈，另以TNT炸藥每波實施兩次爆炸，模擬戰場景況。
國防部表示，震撼教育測驗以一個班為單位，由鑑測官發布狀況，誘導班長帶領新兵實施班攻擊綜合教練演練，置重點於狀況處置及戰傷救護。全程由安管中心編組醫護及警戒組，負責各項安全管制措施。
以往陸軍受限於場地，只有成功嶺大專寒暑訓、陸官入伍生團、陸戰隊隘寮靶場，設有震撼教育場及課程，前年起國防部通令各軍團增設場地，陸軍八軍團在官田增設一座震撼教育場。
據了解，義務役役男的震撼教育場與三軍入伍生團場地有些許差異，三軍入伍生團的TNT會在通道兩側同時爆破，新訓為單側爆破，三軍入伍生團訓場最後一段是上坡，實施衝鋒。
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