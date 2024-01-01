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F-16V廠級維修能量今年第一季驗證 台美還在對峙談判中
空軍2025年開始陸續接裝66架F-16C/D BLOCK70戰機，國防部軍備局表示，正透過談判，爭取由漢翔建立廠級維修中心。漢翔公司說，F-16維修中心預計2024年第一季完成驗證，支援空軍機隊妥善。
據了解，我國對美採購66架F-16C/D BLOCK70戰機，將動用工業合作點數，與美談判在台直接廠級維修。漢翔成立的F-16維修中心，目前已取得原廠洛馬數百項維修認證，目前積極爭取在台產置若干系統件，希望納入美全球F-16供應鏈。
針對66架F-16在台實施廠級維修案的談判進度，軍備局表示，台美工業合作均依軍種建案需求執行，由經濟部協助移轉關鍵技術，擴大國內軍民工廠維修能量。軍備局續依各軍種建案需求，持續爭取，以維裝備戰力維持。
漢翔公司說，台美工業合作均依軍種建案需求執行，由經濟部協助移轉關鍵技術，擴大國內軍民工廠維修能量。漢翔位於台中水湳的F-16維修中心2020年8月28日成立，目前已獲原廠授權展開維修工作，各項能量正逐步建構完善，預計今年第一季完成驗證，持續結合國內廠商，支援空軍機隊妥善。
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