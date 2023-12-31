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一年制義務役將徵集 國防部：一梯最高可接訓1萬2000人

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，自113年起，志願役或義務役的入伍訓練，均以新制8週課表執行，新增「戰傷救護、城鎮戰、民防任務、災害防救及實戰化射擊與新式武器裝備操作」等訓項。圖/本報資料照
國防部表示，自113年起，志願役或義務役的入伍訓練，均以新制8週課表執行，新增「戰傷救護、城鎮戰、民防任務、災害防救及實戰化射擊與新式武器裝備操作」等訓項。圖/本報資料照

兵役延長一年明年1月實施，因營舍安排不及，1月徵兵600人。國防部今天表示，國防部依役政單位推估每月義務役役男人數，完成入伍訓練梯次規畫，按期程完成36處營舍整修，每梯最大接訓總量，可達1萬2000人。

媒體報導，國防部邀集縣市役政單位開會，要求役政人員調查分析役男涉案紀錄與宗教信仰等。國防部說，為使一年期義務役政策及工作執行順遂，國防部援引教召作法，在每梯次役男入營服役前一個月，先期掌握基本資料，俾使新訓單位完成個人經理裝備及人員管理規畫，藉由專業輔導機制、醫療照護、法紀教育、專長分類、家屬聯繫及葷素食提供等作為，協助役男適應部隊生活，順利完成入伍訓練，安心部隊服役。經協同役政單位，已就資料內容及獲取時間達成共識，期協助新訓單位，完成役男接訓整備。

國防部表示，貫徹強化全民國防兵力結構調整方案政策目標，國防部民國112年1月成立專案編組，訂定階段整備目標與管制節點，已完備各項整備工作及配套措施。

國防部說，國軍113年兵員配賦計畫奉行政院核定，各軍種均有配賦員額。國防部依役政單位推估每月義務役役男人數，完成入伍訓練梯次規畫，配合役政作業期程，保持滾動調整。2月訓額所包括的軍種，將與役政司緊密協調確認。

國防部表示，有關住用營舍分配，國防部按期程完成36處營舍整修，每梯最大接訓總量可達1萬2000人，除提升官兵生活品質，亦可充分滿足官兵住用需求。另包括新兵訓練階段需用的野戰服裝等經理品，以及分發部隊後使用的防護頭盔、戰鬥個裝等，均已完成籌補。

國防部指出，自113年起，志願役或義務役入伍訓練，均以新制8周課表執行，新增戰傷救護、城鎮戰、民防任務、災害防救及實戰化射擊與新式武器裝備操作等訓項，以肆應現代化戰爭需要。國防部今年9月辦理全軍接訓示範，統一訓練作法。

國防部 役男 義務役

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