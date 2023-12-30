劇情超展開...退役外送員女兒今臉書致歉 宣布暫停立委選舉行程

在台灣脫口秀節目「博恩夜夜秀」影片自稱曾是新竹外海失事意外獲救飛官的外送員，軍方查無此案例，導致博恩緊急下架影片。新北市立委候選人陳愷寧昨天深夜在臉書表示，外送員是她父親，自她小時就與母親離異，對於他造成社會紛擾致歉，今天上午又再度發文，說要暫停所有選舉行程一周。

28歲的陳愷寧是新北中永和選區候選人，代表第三勢力參選，她今早在臉書上貼文向大家道早安表示，「由於這次的事件影響到各界，也對家人和親戚間造成很大的影響，我決定所有選舉相關行程暫停一週，希望大家可以給我們一些時間處理，謝謝大家，也再次和所有被波及到的人致上歉意，萬分抱歉」。

此次事件是因博恩在播出的影片中送了5萬元給一位自稱飛行員退役的外送員，他說，家中遭逢巨變，十多年前因墜機事故住院，妻子往返醫院照顧他的途中車禍過世，他獨自撫養3名兒女，家中還有癱瘓在床的媽媽，而他現在也罹癌。不過，軍方昨天澄清，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航或空軍任職，查無此人。

陳愷寧後來在臉書發文說影片中的外送員就是她父親，揭露了她自幼父母離異，她從國中起很長時間幾乎沒和父親聯絡，她和弟弟是由媽媽扶養，她從高中開始半工半讀，媽媽也並沒過世。這名外送員對博恩所說的也是她從小跟弟弟知道的事，後來看到國防部的澄清，才知道並非真實發生。 新北立委候選人陳愷寧今早在臉書上說明要停止選舉行程一周。圖／取自陳愷寧臉書

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