博恩揭墜機中校外送員感傷人生 空軍：20年來未有相符人士
網紅博恩與外送平台合作企劃，將代言費送給外送員，稱其中一名獲贈5萬元的外送員自稱曾是中校飛行員，因墜機事故讓家庭發生巨變，故事引發網友關注。但空軍司令部今日查證，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航或空軍任職，沒有網紅宣稱的這名中校飛官。
網紅與外送平台合作的故事中，博恩將代言費5萬元作為外送小費致贈給上門的外送員，外送員宣稱，他原本是空軍中校飛行員，怎料家中遭逢巨變，先是他10多年前因墜機事故住院，妻子每天都往返醫院照顧，有次清晨時騎車遭遇事故離世，獨留他1人撫養3名孩子，家中有癱瘓在床的媽媽，而他本身現在也罹癌。
這個故事情節「催淚」，媒體大幅報導，空軍今日也去清查試圖了解是否有退伍袍澤需要協助。但清查過去20年曾有「失事落海獲救」情節的飛行員，包括：劉姓飛官，現任空軍官校聘僱飛行教師；鄭姓飛官，現任少校飛安官；吳姓飛官，獲聘為空官模擬機室教師；吳姓飛官，現任職華航；李姓飛官，現職空軍3聯隊副聯隊長。並未清查出有網紅故事中所稱的中校飛行員。
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