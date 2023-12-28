國防部：今日下午12架共機 逾越海峽中線擾我空防

2023年11月17日，蔡英文總統到高雄，主持海軍震海計畫輕巡防艦的開工典禮。蔡總統表示，輕巡防艦服役後，可讓海軍兵力運用更有彈性。在場人士心知肚明，本案原本要造4500噸級小神盾巡防艦，因為研發進度延宕，只好利用原案名與預算另起爐灶，改造兩款2500噸輕巡防艦。

2023-12-28 07:30