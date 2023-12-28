國防部：今日下午12架共機 逾越海峽中線擾我空防
國防部今天表示，28日下午共機出海活動，12架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域。國軍派遣任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部表示，自今（28）日14時50分許起，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、蘇愷-30、殲轟-7、運-8、空警-500/2000及無人機等型機出海活動，其中12架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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