海虎艦官兵落水肇案調查 海軍：勇於面對、絕不隱瞞

美國陸軍B-17轟炸機最近又有網路影音串流平台製播B-17空戰影集。B-17轟炸機可說是二次大戰最為人印象深刻的飛機，它身經百戰，慘烈犧牲，留下不少傳奇故事。B-17配備強大自衛火力，還有極機密的精準投彈瞄準儀器，二戰期間的各類轟炸機，很少像B-17這般，對後來的影視文化與戰史研究留下那麼多的材料。但事實上，B-17最初設計並不是用來進行戰略轟炸，而是用來防衛的。 另外，B-17轟炸機在戰爭期間，也有不少針對任務需求的改良設計，而YB-40便是其中之一。YB-40全機身配置高達14挺50機槍，有如一架飛行砲艇，究竟美軍目的為何？

2023-12-27 07:30