海虎艦官兵落水肇案調查 海軍：勇於面對、絕不隱瞞
海虎軍艦3人落海，海軍目前尚未搜獲失蹤人員。海軍艦隊指揮部今天表示，艦指部將續派專責搜救單位外，不放棄任何尋獲袍澤機會，並將適時發布搜救及肇因調查結果。
艦隊指揮部表示，國軍對失蹤官兵家屬憂急心情感同身受，秉持「同舟一命」、「親如手足」的袍澤情誼，不分晝夜全力投入搜救行動，迄今（27）日1400 時止，共計投入空中兵力101架次、水面兵力114艘次，陸上兵力418車次、1265人次，惟尚未搜獲失蹤人員。
艦隊指揮部表示，海軍堅持「勇於面對，絕不隱瞞」立場組成專案小組，調查釐清肇因，並全面檢討策進海上作業安全。對家屬所提各項意見，均納入追蹤管制，並主動說明辦理情形。
艦隊指揮部表示，部分不實、臆測報導，已對戮力戰備訓練潛艦官兵，以及落水人員眷屬產生傷害，破壞部隊團結向心。海軍鄭重呼籲媒體各界，善盡社會與查證責任，切勿再對案情任意發表臆測或渲染言論，影響視聽。對於片面以「據可靠消息來源指出」而提出的不實言論，不排除視需要協助官兵及家屬提出法律告訴。
艦隊指揮部表示，海軍及失蹤官兵家屬感謝行政院國搜中心、海洋委員會海巡署、友軍單位及社會各界，在第一時間即共同投入搜救行動。後續除艦指部續派專責搜救單位外，另由周邊海域戰演訓任務機、艦、地面部隊、海巡署及友軍單位兼施搜救，不放棄任何尋獲袍澤機會，並將適時發布搜救及調查結果。
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