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桃園觀光區首見 觀音海灘實彈軍演

聯合報／ 記者翁唯真洪哲政／連線報導
桃園觀音海灘實施「野戰訓場輕兵器射擊」訓練。圖／軍聞社提供
桃園觀音海灘實施「野戰訓場輕兵器射擊」訓練。圖／軍聞社提供

國軍昨在桃園觀音海灘實施「野戰訓場輕兵器射擊」訓練，以實戰化為主，讓官兵持槍朝海上實彈射擊，訓練灘岸環境作戰能力。國軍過去未曾在觀光區實彈演練，本次訓練創觀光區實彈射擊先例。

國軍近期頻繁於全台多處易登陸的「紅色海灘」驗證防務，陸軍六軍團249旅及桃園後備旅官兵昨天穿著全副武裝，配戴T65K2、T91與45手槍，集結在在作戰責任區域觀音海水浴場；所有官兵抵達射擊點之後，分採立姿或臥姿，接獲口令即以手、步槍對海實彈射擊，海灘上傳來陣陣槍響，相當震撼。

陸軍249旅副旅長邱文光（中）表示，桃園觀音海灘實施「野戰訓場輕兵器射擊」訓練，可使官兵熟悉整體灘岸作戰。記者洪哲政／攝影
陸軍249旅副旅長邱文光（中）表示，桃園觀音海灘實施「野戰訓場輕兵器射擊」訓練，可使官兵熟悉整體灘岸作戰。記者洪哲政／攝影

249旅上校副旅長邱文光表示，目的是結合作戰場景，實兵、實彈模擬實戰，使官兵熟悉整體灘岸作戰，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化的訓練成效。一般靶場射擊和海灘實彈射擊有很大不同，必須特別注意環境評估，例如風沙比較大容易跑進槍枝造成故障，因此也能訓練官兵槍枝故障排除的技能，更貼近作戰情境。

陸軍北、中、南作戰區6、10、8軍團近期發出射擊通報，分別在本月下旬安排後備部隊至負責守備的海岸實施輕兵器對海實彈射擊。6軍團249旅、後備104旅、203旅在昨天和明天於觀音海水浴場、大甲溪北岸河堤靶場與台南喜樹沙灘演訓。

觀音 國軍 海水浴場

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