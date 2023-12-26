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影／驗證步兵灘岸守備 陸軍首實施野戰射擊

聯合報／ 記者 徐宇威／桃園即時報導
陸軍26日於桃園觀音海灘進行首次「野戰訓場射擊」。記者徐宇威／攝影
陸軍26日於桃園觀音海灘進行首次「野戰訓場射擊」。記者徐宇威／攝影

國軍部隊以往的營內、固定訓場訓練，隨著戰備偵巡的要求逐漸走向營外。近年更是將重心著重在灘岸守備與關鍵設施防護兩項要點。為求官兵熟悉灘岸射擊環境，陸軍26日在觀音海灘進行首次營外野地的靶場開設，科目訂為「野戰訓場射擊」，轄下六軍團249旅與桃園後備旅並進行T65K2、T91與45手槍進行輕兵器射擊。

據指出，本次射擊野戰訓場射擊仍在試行階段，射手仍由志願役組成，主要驗證場地的申請與管理、動線規劃以及安全維護的措施是否完備。如試行順利，將依指示規畫後續的訓練，地點目前傾向固定但會由不同部隊（包含志願役、後備教召與義務役）前來施訓，未來可望會成常態性科目。

至於剛三讀通過的「軍事營區安全維護條例」，未來野戰訓場射擊就屬第六條所述的「訓練區域」，未來公開場域，又與民眾動線重疊的訓場，是否會有相關管制作為，目前尚未有任何措施。

志願役 陸軍 國軍

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