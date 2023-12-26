美中重啟軍事對話 國防部：樂觀其成
美國與中國大陸重啟軍事對話，國防部發言人孫立方今天表示，所有對於任何有助於台海區域和平穩定措施，國防部都表達樂觀其成。
中國大陸參謀首長聯席會議主席布朗和中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立，21日進行美中軍事高層相隔1年4個月的首次視訊會談，討論全球和區域安全問題。
國防部今日舉行例行記者會，媒體詢及國防部對美國與中國大陸重啟軍事對話的看法，孫立方表示，台灣週邊區域安全保持穩定，現在不只是關心兩岸之間的一種觀感，也適用於區域甚至全球。台灣的區域穩定目前受到全球關注，而所有對於任何有助於台海區域和平穩定的措施，國防部都表達樂觀其成。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言