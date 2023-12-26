美中重啟軍事對話 國防部：樂觀其成

美國與中國大陸重啟軍事對話，國防部發言人孫立方今天表示，所有對於任何有助於台海區域和平穩定措施，國防部都表達樂觀其成。

中國大陸參謀首長聯席會議主席布朗和中國中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立，21日進行美中軍事高層相隔1年4個月的首次視訊會談，討論全球和區域安全問題。

國防部今日舉行例行記者會，媒體詢及國防部對美國與中國大陸重啟軍事對話的看法，孫立方表示，台灣週邊區域安全保持穩定，現在不只是關心兩岸之間的一種觀感，也適用於區域甚至全球。台灣的區域穩定目前受到全球關注，而所有對於任何有助於台海區域和平穩定的措施，國防部都表達樂觀其成。

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