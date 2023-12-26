驗證海岸防務 6軍團觀音海水浴場實施輕兵器射擊

國軍近期頻繁於全台多處易於登陸的「紅色海灘」驗證防務，陸軍6軍團249旅、桃園後備旅今天於作戰責任區域「觀音海水浴場」實施T-91、45手槍射擊。陸軍249旅副旅長邱文光上校表示，射擊訓練目的是結合作戰場景，以實兵、實彈模擬實戰方式，使官兵熟悉整體灘岸作戰環境，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化的訓練成效。

陸軍北、中、南作戰區包括6、10、8軍團近期發出射擊通報，將在本月下旬安排後備部隊至負責守備的海岸實施輕兵器對海實彈射擊。包括6軍團249旅、後備104旅、203旅，將分別在本月26日、28日於觀音海水浴場、大甲溪北岸河堤靶場與台南喜樹沙灘，實施地面武器、輕兵器對海射擊。

陸軍步兵249旅、桃園後備旅上午於桃園觀音海水浴場實施T65K2、T91步槍及45手槍對海實彈射擊。邱文光說，此次訓練是結合249旅的作戰責任區域，後續規劃則依上級指示，實施相關訓練；而觀音海灘是249旅作戰環境，利用這次野戰訓場機會，供後續一線部隊實施訓練。

他說，相較在一般靶場射擊，於海灘實彈射擊有很大不同，尤其在環境評估部分須特別注意，例如因風沙較大容易跑進槍枝造成槍枝故障，因此在海邊訓練亦能磨練官兵槍枝故障排除的技能，也更貼近作戰情境。 陸軍249旅副旅長邱文光。記者洪哲政／攝影

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