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海軍左營威海計畫施工意外 國防部檢討工地監造責任

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
軍方威海計畫在左營軍港進行第二港口擴建工程，（圖中後勁溪左側處）。記者徐白櫻／翻攝
軍方威海計畫在左營軍港進行第二港口擴建工程，（圖中後勁溪左側處）。記者徐白櫻／翻攝

海軍基地爆發施工意外，國防部軍備局工程營產中心今(25)日表示，高雄左營「威海計畫」工程今天施工時，1名工人遭傾倒機具壓傷，送醫搶救後仍宣告不治，軍方已檢討工地監造、職安人員等相關單位疏責。

「威海計畫」是「左營二港口擴建工程」，總經費達345億元，興建原因是左營軍港在新一代兵力相繼成軍，船席需求數亦隨之增加，亟需闢建第二港區及另一進出航道，以利於縮短艦艇因應緊急狀況之出港時間，有效支援艦艇作戰並確保戰力。

軍備局工程營產中心表示，該局代辦海軍「威海計畫」工程，是委外設計監造，其中2B標西碼頭工程，於今（25)日下午執行地質改良工程時，因地面土質鬆軟，致機具傾倒壓傷現場于姓工人，經警消搶救，立即送往國軍左營總醫院，搶救後仍宣告不治。

軍備局工程營產中心說，已檢討工地監造、職安人員等相關單位疏責，並要求廠商做好家屬慰問及後續撫卹事宜。

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