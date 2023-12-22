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漢翔：F-16升級由落後追上進度 關鍵是24小時輪班

聯合報／ 記者程嘉文
漢翔為了F-16升級案，在台中清泉崗新建廠房，完成總數139架飛機的構改。圖／漢翔提供
漢翔為了F-16升級案，在台中清泉崗新建廠房，完成總數139架飛機的構改。圖／漢翔提供

漢翔公司22日發布新聞稿，宣布國軍F-16A/B戰機升級計畫已於本月19日順利結案。這項代號「鳳展」的專案，是美國歷年最大規模F-16型機性能提升案，除了2架測試機由原廠洛克希德馬丁進行，其餘139架均由漢翔在台灣完成。

我國空軍於2011年與美國政府透過軍售管道，由洛馬公司擔任F-16V升級方案主合約商，協助空軍將服役20餘年的141架F-16A/B構改為F-16V（F-16AM/BM）。主要升級項目包含航電、武器、彈藥、飛操系統、機體與起落架結構等。

漢翔新聞稿表示，公司於2014年與洛馬簽約，受委託執行升級工作，全案牽涉我國空軍、美國政府、洛馬、漢翔等多方。對洛馬及漢翔而言，都是首次執行跨國構改升級的大型合約。執行中進度曾多次落後，一度無法如期交機，董事長胡開宏與團隊分析之後，決定針對「人力」與「物料供給」兩大方向進行強化與改善：人力方面，初期僅以兩班制輪替，胡開宏決定大量網羅經驗豐富的退役空軍人員，以及曾在線上操作過F-16的退役機工長，讓輪班提升為三班制24小時趕工，產能因而大幅提升。

漢翔也宣稱，在專案進行期間，公司持續與空軍、美國政府、洛馬四方會議掌控進度，為此積極招聘具備語文能力及證照的工程師，建立與客戶間的溝通平台。另外，公司鼓勵員工考取洛馬的技術證照，專業技術因而轉移到本土，目前漢翔有超過800名被洛馬認證的專技人員，持有50多份能力證書。漢翔更是洛馬唯一海外授權與技術轉移的後勤維修中心，可謂洛馬在亞洲最緊密的合作夥伴。本案結束後，已依員工意願，適才適性陸續調任公司其他重要業務。

鳳展專案所需物料，多半由洛馬供給，構改過程中多次因供料不及，導致進度延遲。漢翔由專案與採購團隊出面協商，向供應商催料，同時透過空軍支援調撥，甚至透過洛馬授權，取得12項特殊製程認證，500餘項F-16零組件及線束授權製造，得以在台生產維修部份零件，才逐漸解決缺料危機。在彼此密切合作下，全案進度步上正軌，上千張工單，近萬項工序，簡化為3條線、37個工作站、48項里程碑，漢翔拚出「7天過一站、每月交機3架」的成績，今年12月順利完成第139架構改，並於19日完成合約文件交付。

漢翔航空工業董事長胡開宏表示感謝洛馬公司，因為執行本專案，漢翔取得洛馬技轉與認證，也訓練出一批具備外語能力與國際觀的人才，未來在F-16維修中心業務拓展中可望延續運用，歡迎國內外夥伴繼續與漢翔合作。

為慶祝F-16升級構改完工，漢翔於21日邀請協力廠商舉行慶功宴，前排右三黑色襯衫者為董事長胡開宏。圖／漢翔提供
為慶祝F-16升級構改完工，漢翔於21日邀請協力廠商舉行慶功宴，前排右三黑色襯衫者為董事長胡開宏。圖／漢翔提供

國軍 F-16 戰機

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