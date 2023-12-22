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天色暗、溫度低...潛艦眷屬揪心發文 求海虎艦3失蹤者平安　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
海虎潛艦操演大角度上浮。 圖/本報資料照片
海虎潛艦操演大角度上浮。 圖/本報資料照片

海軍海虎潛艦昨午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等6名軍士官被湧浪打落海，3人獲救、3人失蹤。不少網友貼文祈求失蹤者平安，其中一名潛艦眷屬揪心發文，「天色慢慢暗下來，溫度越來越低，心裡好難過、好擔心，祈求落水弟兄能平安歸來」。

軍艦隊指揮部昨表示，潛艦在執行任務時「裝備脫落」，人員利用浮航時上甲板試圖固定時，不慎落海。海軍艦指部成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救，獲救3名軍士官經直升機吊掛至附近艦船安置，生命狀態穩定。

海軍艦指部表示，落海6人均穿著救生衣，獲救者為陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

3名失蹤士官仍音訊全無，海軍與海巡、空勤總隊正投入海空搜索，由於海況差、又適逢寒流低溫，搜救團隊正與時間賽跑。

不少網友看到新聞報導，紛紛在臉書貼文或留言，「希望有奇蹟出現」、「希望平安歸來」、「加油，不放棄任何一位弟兄，期待奇蹟出現」、「老天保佑平安無事」。

其中有一名身為潛艦眷屬貼文指，「看著天色慢慢地暗下來，溫度也越來越低了…，身為潛艦的眷屬，看到這個新聞，心裡真的好難過也好擔心，求主憐憫，這三位潛艦的弟兄能夠早日獲救，祈禱海虎艦落水弟兄能逢凶化吉，平安歸來！」。

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