海虎潛艦6人落海3失聯 海空搜救與時間賽跑

海軍海虎潛艦昨中午在小琉球附近海域執行任務，因裝備脫落，實施浮航固定時，陳姓少校等六名軍士官被湧浪打落海，緊急搶救後成功救起三人，仍有三名士官失聯。海軍與海巡、空勤總隊投入海空搜索，截至深夜仍未有消息，因海況差、又適逢寒流低溫，搜救團隊正與時間賽跑。這是海虎軍艦成軍卅五年來，發生最嚴重的意外事件。

蔡英文總統昨天下午到鳳山龍山寺參拜，為民進黨立委許智傑助選，聞訊後緊急更改行程，前往左營軍港聽取最新搜救簡報，指示一定要全力搜救，停留半小時後離去。海軍艦隊指揮部表示，潛艦在執行任務時「裝備脫落」，人員利用浮航時上甲板試圖固定時，不慎落海。

海軍艦隊指揮部成立緊急應變中心，並指派S70-C反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救，獲救三名軍士官經直升機吊掛至附近艦船安置，生命狀態穩定。

海軍艦指部表示，落海六人均穿著救生衣，獲救者為陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。

據了解，海虎潛艦當時正於小琉球周邊海域進行演訓任務，根據氣象署資料，小琉球海域最大浪高約零點七公尺，風速約四級，但受寒流影響，周邊氣溫約十八度左右，落海隨時有失溫危險。

海巡署艦隊分署接獲國搜中心通報，先後指派「旗津艦」、「台南艦」與兩艘巡防艇，奔赴事發海域展開聯合搜救。有軍事迷依據船舶追蹤網站定位，推測事發地點應於恆春至枋寮西南外海一帶。

漁民表示，台灣海峽有從南往北的黑潮支流，若官兵在小琉球海域落海，依據海流可能會由北往西帶往澎湖，若與北往南的中國沿岸流相碰，可能會往南海帶過去。

海委會主委管碧玲透露，「旗津艦」當時距六人落海位置約十二浬，抵達現場後配合海軍指揮搜救，她也在海巡署內，隨時聽取搜救進度回報。

另空勤總隊也派出海豚直升機、重裝黑鷹直升機前往事發海域搜救，入夜後，空軍第六聯隊派出C-130運輸機投擲照明彈。

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