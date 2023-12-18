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立院三讀軍事營區安全維護條例 軍營內攝錄影最重關3年

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天三讀通過軍事營區安全維護條例，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑。圖/本報資料照
立法院會今天三讀通過軍事營區安全維護條例，未經軍事機關許可，於軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑。圖/本報資料照

立法院院會今天三讀通過軍事營區安全維護條例，未經軍事機關許可，在營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；在營區外從事上述行為，足生損害於軍事營區安全，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

軍事營區安全維護條例草案三讀條文明定，軍事營區是重要軍事設施或軍事機關的駐地；經軍事機關通報相關機關管制的軍事演習或軍事訓練場域，在演習或訓練期間，視為軍事營區。軍事機關是國防部及所屬機關、部隊、學校；國家安全局及國家中山科學研究院視為軍事機關。

三讀條文規定，軍事機關得在軍事營區的重要處所，開設衛哨所，配置衛哨兵，執行軍事營區安全勤務。軍事機關得視安全維護需要，在軍事營區四周必要範圍內，裝置監視、警報系統或阻絕器材等安全防護設施。

為確保軍事營區安全，申請進入軍事營區的人或物，得實施安全檢查，認為有妨害軍事營區安全之虞時，得強制驅離。

三讀條文規定，若未經許可進入軍事營區者，指揮官、執勤軍官、士官對無故侵入軍事營區者，得命強制驅離或採取其他必要措施；有事實足認有刺探、收集國家機密或國防秘密、軍事機密行為者，得依刑事訴訟法第88條規定逕行逮捕，即送交檢察官、司法警察官或司法警察。

三讀條文明定，未經許可進入軍事營區者，予以警告或處新台幣4萬元以上20萬以下罰鍰。經告誡仍不離開者，得按次處罰；未經軍事機關許可，攜帶錄影、攝影器材、觀測器、槍砲、彈藥、刀械或其他妨害軍營安全的物品進入軍事營區，經勸告交付保管而拒不聽從者，廢止其進入許可，得處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

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