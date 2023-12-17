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黃曙光：海鯤號全艦人員編裝核定生效 投入裝備測試

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海鯤艦艦身亮相當日，蔡總統與海軍256戰隊官兵合影。圖/總統府
海鯤艦艦身亮相當日，蔡總統與海軍256戰隊官兵合影。圖/總統府

國造潛艦專案小組召集人黃曙光表示，海鯤號全艦符合建造合約下水的條件，全艦人員編裝已核定生效，賦予接艦艇員職掌與責任，直接投入裝備測試、系統操作與各類教育訓練。未來經過各項測試達到標準後，加入海軍戰鬥序列，護衛國家安全。

黃曙光最近接受外媒訪問，根據黃曙光訪問時的完整說法，黃曙光說，依據我國劍龍級潛艦在荷蘭建造歷程，參考世界各國潛艦下水模式，下水，代表潛艦艦體完成船體成型，符合下水條件，已達下水的里程碑節點，藉由下水儀式命名，核定舷號與艦名，賦予艦艇生命的開始。

他表示，依據世界各國建造合約，通常訂定下水是重要付款節點，直接關係到船廠的營運發展，各船廠均會全力投入，台船亦是如此。潛艦人員編裝核定生效，賦予接艦艇員職掌與責任，直接投入裝備測試、系統操作與各類教育訓練。

黃曙光提出五項完成建造合約下水的條件，他說，海鯤號己達此標準，包括完成全艦壓力殼船段對接，通過品質檢驗。完成壓力殼內部不可經由壓力殼艙口吊入之裝備吊裝，及通過基座結構品質檢驗。完成舵翼與俥葉安裝。完成船段固定壓鉛塊安裝。完成全艦包括壓力殼等外殼結構製造與組裝，通過品質檢驗。

黃曙光指出，獲得潛艦是歷任總統的政策，在國際環境艱困無法獲得的情況下，採潛艦國造策略，目前逐步完成第一艘潛艦，未來要經過各項測試達到標準後，加入海軍戰鬥序列，護衛國家安全。

龍級潛艦 黃曙光 海鯤

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