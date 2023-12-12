影／漢翔達成國機國造今年17架目標 董事長今率飛4架勇鷹交台東

漢翔達成國機國造今年度要交機17架勇鷹號目標，今天上午由董事長胡開宏率4架勇鷹飛交台東，4架勇鷹號編隊飛行，在漢翔廠房前低空衝場，員工一陣歡呼。

漢翔公司繼12月8日交出機號1123的勇鷹高教機後，今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。

4架勇鷹號今天編隊而行，低空衝場，4架飛機是經過嚴謹的地面與飛行測試，取得空軍驗證認可後，漢翔公司剛完成出廠的全新高教機。

漢翔採購團隊積極與國外系統供應商協商處理，董事長胡開宏、總經理馬萬鈞輪番飛到國外原廠「催料」，用盡手段，直到今年11月20日總算將關鍵缺件一一催促到位。解決缺件問題，線上隨即連夜組裝，接著迎來的是緊鑼密鼓的地面測試；已交付空軍的飛機，由漢翔總工程師帶領工程團隊前往台東，與勇鷹維保團隊積極提高機隊妥善率，維持空軍訓練正常運作。

董事長胡開宏表示，國家賦予的任務，使命必達，過程非常艱辛，越是如此，取得的成果越是甜美，全都仰賴同仁們的辛苦與付出，他也感謝空軍與中科院的全力支持。

馬萬鈞強調，飛安第一、品質至上是漢翔不可妥協的堅持，在全力趕工的過程，線上的組裝與品保同仁仍然嚴格把關，眾人同心協力完成今天的成就，這是漢翔戰鬥力的展現，讓人非常欣慰。

勇鷹高教機為國防自主的指標成果，今年12月1日原空軍官校飛行指揮部獨立升格為「飛行訓練指揮部」，專責優秀飛官養成。在政府政策領導下，全案均正常運作，明年度漢翔將依進度持續交付飛機，持續為國家強化整體防衛能量。

漢翔今年營運表現亮眼，今天舉辦營運業務說明記者會，馬萬鈞說明與答覆。他提到，在國內產業普遍低迷的情況下，漢翔的營收數字截至今年11月為357.95億元，迄今營收成長率31.97%，且前三季EPS達2.08元，持續翻新歷史新高紀錄。進入2023年最後一個月份，漢翔依然「忙得不得了」，全公司上下繼續衝。

今年漢翔在民用、國防及科技服務三大業務都有大幅斬獲。民用業務方面，依波音與空巴公司分別預測，全球客機的市場展望，未來20年新機需求均超過4萬架，受惠於民機需求大增，漢翔民用業務訂單已逾420億，可持續挹注未來各年度營收，目前已有充足能量，配合兩大客戶要求，將月產量向上提升，公司也已規劃投入資本擴大產能。漢翔目前正持續擴大技術範疇，將民用發動機業務推向更高附加價值的藍海市場。

國防業務方面，「國機國造」政策指標成果的勇鷹高教機，今天完成飛交17架的年度目標，明年度仍為量產高峰，目標飛交18架，持續維持高產能運作。空軍F-16V構改升級案進行順利，全案139架機性能提升可在本月全數到位；漢翔更組建「F-16維修中心」，是我國空軍F-16機隊妥善率的最佳後盾。 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影 漢翔公司今天由胡開宏董事長領軍，將機號1124-1127的4架勇鷹一次飛往台東空軍基地，完成今年度飛交17架的合約目標。記者游振昇／攝影

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