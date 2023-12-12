將官晉升 蔡總統細數國防自主成效 期勉強化部隊訓練

蔡總統上午出席國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式，她致詞時向與會晉任將官細數任內包括潛艦國造原型艦海鯤軍艦、勇鷹號新式高教機、紅雀二型無人機、雲豹裝甲輪車等國造自製軍備表示，政府努力落實國防自主，無論是國艦國造、國機國造，都逐步看見成果。她期待與會將官未來在推動國防現代化與全民國防任務上，能扮演更關鍵的角色，在崗位上持續發揮專業，展現能力。

蔡總統表示，過去這些年政府推動國防改革，在將官共同努力下提升戰力，台灣努力落實國防自主，無論是國艦國造、國機國造，都逐步看見成果。

他說，在今年9、11月，她分別主持海鯤軍艦的下水與輕型巡防艦防空型原型艦開工典禮，國機國造的勇鷹號新式高教機已交機22架，另外包括紅雀二型無人機、雲豹裝甲輪車等，都在各項演訓任務中實際驗證效能。

蔡總統說，這幾年她到各地看到國軍實際操演任務，都展現出紮實的訓練成果，她要請與會將官，未來在強化部隊訓練與人才培育時，也能持續精進，才能在快速變化的局勢中，提升部隊應變能力。

她向與會將官表示，今天的晉升代表榮耀，也代表更重大的責任，未來在推動國防現代化與全民國防任務上，各位都將扮演更關鍵的角色，她也期許大家在崗位上持續發揮專業，展現能力。

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