快訊

真實人生／墨西哥偷渡客遇到小男孩荒漠求救 他犧牲美國夢做一回真英雄

巨人軍來台／球迷準備好了！「雙12」搶票 中午12點正式開賣

選對時間父母贈與近千萬免申報 進階版節稅有錢人都用這招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

將官晉升 蔡總統細數國防自主成效 期勉強化部隊訓練

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統上午出席國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式。圖／取自國防部直播
蔡總統上午出席國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式。圖／取自國防部直播

蔡總統上午出席國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式，她致詞時向與會晉任將官細數任內包括潛艦國造原型艦海鯤軍艦、勇鷹號新式高教機、紅雀二型無人機、雲豹裝甲輪車等國造自製軍備表示，政府努力落實國防自主，無論是國艦國造、國機國造，都逐步看見成果。她期待與會將官未來在推動國防現代化與全民國防任務上，能扮演更關鍵的角色，在崗位上持續發揮專業，展現能力。

蔡總統表示，過去這些年政府推動國防改革，在將官共同努力下提升戰力，台灣努力落實國防自主，無論是國艦國造、國機國造，都逐步看見成果。

他說，在今年9、11月，她分別主持海鯤軍艦的下水與輕型巡防艦防空型原型艦開工典禮，國機國造的勇鷹號新式高教機已交機22架，另外包括紅雀二型無人機、雲豹裝甲輪車等，都在各項演訓任務中實際驗證效能。

蔡總統說，這幾年她到各地看到國軍實際操演任務，都展現出紮實的訓練成果，她要請與會將官，未來在強化部隊訓練與人才培育時，也能持續精進，才能在快速變化的局勢中，提升部隊應變能力。

她向與會將官表示，今天的晉升代表榮耀，也代表更重大的責任，未來在推動國防現代化與全民國防任務上，各位都將扮演更關鍵的角色，她也期許大家在崗位上持續發揮專業，展現能力。

勇鷹 高教

延伸閱讀

班長學女聲扭腰當眾調侃陰柔班兵 他退伍怒求償獲賠萬餘元

將官晉升 澎防部指揮官：塑造鎮疆部隊能戰敢戰

接見世界醫師會訪團 蔡總統：感謝用行動展現對台支持

不走台獨路線 蕭美琴：蔡總統向美保證將致力維護現狀

相關新聞

頻傳共諜案 孫立方：國防部殫精竭慮面對情蒐威脅

國軍再傳共諜案，國防部發言人孫立方今天表示，中共對我方的威脅不只是飛彈或航空母艦，中共在情蒐與認知攻防方面無所不用其極的...

大選號次抽籤日 中共山東艦群穿越台灣海峽

國防部表示，中共山東號航艦編隊群，昨天沿海峽中線以西，由北向南穿越台灣海峽；國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，...

再傳軍人成共諜 李德維：民進黨造成軍中無紀律

根據媒體報導，我國多名軍官遭中國大陸吸收，洩出國安機密，且有現役軍人遭陸方以1500萬美元吸收，在台組織共諜網，外洩軍力...

影／漢翔達成國機國造今年17架目標 董事長今率飛4架勇鷹交台東

漢翔達成國機國造今年度要交機17架勇鷹號目標，今天上午由董事長胡開宏率4架勇鷹飛交台東，4架勇鷹號編隊飛行，在漢翔廠房前...

將官晉升 蔡總統細數國防自主成效 期勉強化部隊訓練

蔡總統上午出席國防部112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式，她致詞時向與會晉任將官細數任內包括潛艦國造原型艦海鯤軍艦、勇...

將官晉升 澎防部指揮官：塑造鎮疆部隊能戰敢戰

國防部今日上午舉行112年下半年陸海空軍晉任將官勗勉儀式，現場安排晉任將領接受媒體訪問，陸軍澎防部指揮官郭俊德表示，澎防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。