助台灣無人機發展 鄭文燦：公部門要提先導計畫購買

中央政府跨部會發展無人機產業，在嘉義縣成立無人機國家隊，以經濟部預算開發、國防部預算採購，開拓國內無人機市場，繼5日蔡英文總統到民雄鄉為航太園區動土後，行政院副院長鄭文燦今到亞創中心參加無人機產業發展專案辦公室揭牌，喊話公部門明年要編經費買無人機。

鄭文燦表示，無人機有空拍、農業、軍用、交通等用途愈來愈廣，希望推廣無人機各種運用，只要有用到無人機的單位，明年都要提先導計畫購買無人機，不只教育、娛樂等區塊，希望農業部、內政部等每個單位都要編預算，讓國家隊能交更多交無人機。

經濟部次長林全能說，中央跨部會推動無人機發展，立委陳明文、吳玉琴在立法院支持經費，國防部提供軍用市場，交通部給予法規支持；盼以國內市場支持產業發展，將整合業界能量，給予技術建構更多補助，帶領業者邁向國際市場，並將軍規無人機擴展至公部門。

總統府資政沈榮津說，過去推動無人機產業遇到瓶頸，現在透過專案辦公室整合資源，行政院跨部會合作，解決法規、驗證等問題，國防部開出3千多隻軍用商規無人機，經濟部補助開發關鍵技術，讓大家針對3類別、5款式練兵，現在講到無人機就會想到嘉義。

縣長翁章梁說，亞創中心目前進駐40多間廠商，空間已不足，很多有意願廠商無法進駐，未來希望利用私校退場的大同技術學院校地，作為亞創中心二期基地，再加上中科院在民雄鄉開發29公頃航太園區，未來希望全台無人機業者齊聚嘉義縣，在中科院航太園區一起發展。

鄭文燦也說，2030年全球無人機產值預估500億美金，台灣無人機產業上看400億元，還將設立中科院民雄院區、民雄航太園區、義竹飛行場，並補助載具、晶片、飛空軟體等常用關鍵零組件，突破產業技術瓶頸，已裁示大同技術學院太保校區作為亞創第二期，承接金額一定是縣府可負擔範圍。 經濟部成立無人機產業發展辦公室，行政院副院長鄭文燦（左六）今天參加揭牌。記者黃于凡／攝影 經濟部成立無人機產業發展辦公室，行政院副院長鄭文燦今天參加揭牌。記者黃于凡／攝影

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