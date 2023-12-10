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軍事院校難負擔動員任務 首波後備編制合併元旦生效

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
在因應1年制義務役即將入營，陸軍、憲兵部隊規劃擴編之際，後備動員部隊編制卻傳將縮編。圖為示意。記者洪哲政／攝影
在因應1年制義務役即將入營，陸軍、憲兵部隊規劃擴編之際，後備動員部隊編制卻傳將縮編。圖為示意。記者洪哲政／攝影

在因應1年制義務役即將入營，陸軍、憲兵部隊規劃擴編之際，後備動員部隊編制卻傳將縮編。據悉，陸軍專校後備一、二旅將合併；憲校後備旅一、二旅將合併改步兵旅；裝甲兵學校後備旅、步兵學校後備旅、北測、南測、化後群都將裁撤；國防大學政戰學院後備旅、管理學院後備旅與後備動員管制學校等動員旅，也將裁撤縮編成營。相關編制異動將於明年1月1日起生效。

對此，國防部今天表示，國軍依兵力結構調整方案，配合打、裝、編、訓需求，常、後備部隊逐年實施編組調整。而相關常、後備部隊調整涉及作戰序列，持續滾動檢討，循例不予評論。

我國八年內男性精壯後備軍人約77萬人，每年須動員教召11.8萬人，第一波軍事動員須於24小時內徵召約20萬人。被賦予教召任務的國軍，包括陸軍後備旅、南北測中心、18縣市後備指揮部、各兵科學校、陸海空軍軍事院校、國防大學所屬院校與海空軍部分部隊。月前曾有軍事院校官員向立委投訴表示，國軍各軍事院校、兵科學校肩負區域教召訓練，人員無力負擔，已干擾軍事教育。

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