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國造重型狙擊槍對決洋槍 軍備局等陸軍下達量產決心

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部軍備局205廠研發製造12.7公厘 XT112國造重型狙擊槍，卻被陸軍判定射擊精度不合格。圖/取自立法院報告
國防部軍備局205廠研發製造12.7公厘 XT112國造重型狙擊槍，卻被陸軍判定射擊精度不合格。圖/取自立法院報告

國防部軍備局205廠研發製造12.7公厘 XT112國造重型狙擊槍，陸軍判定射擊精度不合格。205廠找英國AI-AX50原廠狙擊槍共同進行戰測，希望通過戰測後，由陸軍下達量產決心。

朝野立委在立法院提案，國防部軍備局生產製造中心第205廠受陸、海、空軍司令部及憲兵指揮部委託，民國108至111年間產製輕重型狙擊槍，但截至111年8月底，部分輕型狙擊槍因驗收不合格，致解繳進度未如預期，重型狙擊槍未通過作戰測評，恐致需求軍種無法依原規畫期程取得所需裝備。

軍備局表示，半自動輕型狙擊槍109年3月通過初期作戰測評，陸軍110年月下達量產決心，由軍備局生產製造中心第205廠執行生產。第一批20支112年3月30日鑑測合格，4月21日解繳軍種；第二批80支6月4日鑑測合格，第三批89支6月29日測合格，全案112年12月底前，完成1087支解繳。

至於重型狙擊槍，軍備局說，全案110年2月完成6支原型槍，8月通過研發測試評估。110年9月13日至12月1日執行初期作戰測評，射擊精度等項判定不合格。

軍備局表示，針對重型狙擊槍射擊精度不合格等項，205廠已依現有部頒戰測計畫及美軍規範，與英國AI-AX50原廠狙擊槍，自111年5月23日至8月19日執行比對測試，戰測計畫12月19日核定，112年3月1日開始執行戰測作業，7月底前通過戰測，後續由陸軍下達量產決心後，依期程辦理解繳。

陸軍 國防部

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