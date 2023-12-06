立法管制軍演拍攝 何志偉：建議軍方開發戰機賞機景點

立法院朝野本周五（8）將就「軍事營區安全維護條例草案」進行朝野協商，當時主持草案通過初審的民進黨籍外交及國防委員會召委何志偉今天表示，對於拍攝軍機的航空迷而言，除非拍攝是帶著惡意、蓄意地有傷害國家、蒐集情報的實際行為，否則不必擔心，因為這種樣態的認定有實質困難。而他已建議國防部與地方政府協商，將軍機場外適合拍攝戰機的地點開發成觀景台，成為便於管制的賞機景點。

何志偉今天接受訪問表示，「軍事營區安全維護條例草案」立法目的，主要是因應外島無人機騷擾、營區軍品遺失，將營區衛哨兵斷然處置與防堵軍品外流的權力，提升到法律層次；另外則是解決國軍營區遭窺探的問題。

但何志偉表示，對於一般拍攝軍機的航迷，或行車紀錄器偶然攝得軍事行動者，「真的不必擔心」。

何志偉說，這項法令訂下來，除非是帶著惡意、蓄意地有傷害國家、蒐集情報的行為，而這種行為首先一定要有對價關係，「本來就很不好認定」；且屬於有惡意窺探軍中機密的情報人員。

何志偉說，此法訂下後不會無限擴張，不但因為國防部現場執行能力有限，且一定要被認定有傷害國家的實質意義。大家不需要過度緊張，一個法令立法不會弄到無法執行，所謂「法不罰眾」，不會讓民間無法運作。

何志偉說，審查法案當日，他曾以美、日軍方在軍機場外為航迷開發興建賞機景點為例，當時國防部長邱國正曾同意並接受這項建議。國防部允諾，以空軍而言，會去與地方政府溝通，應在軍機場周邊易於拍攝的地點，開發成賞機的景點。

何志偉也肯定，「軍事營區安全維護條例草案」本周五完成協商後，最快下周立法院會三讀通過。

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