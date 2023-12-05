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民雄航太無人機院區動土 蔡英文：提升國家不對稱戰力

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院，位於嘉縣民雄航太暨無人機院區開工動土典禮。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院，位於嘉縣民雄航太暨無人機院區開工動土典禮。記者呂慧瑜／攝影

蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院民雄航太暨無人機院區開工動土典禮；蔡表示，台灣應積極提升國防自主及不對稱作戰量能，達成國機國造、潛艦國造的目標，烏俄、以巴戰爭，也讓大家看到無人機的重要性，不論是在軍事或民用上，都是未來世代最重要的一件事。

蔡英文說，民雄航太無人機院區完工後，將會進行無人機的新創跟量產，也有助於加速軍用無人機的研發生產，有效提升國家的不對稱戰力，院區的動工也代表台灣無人機產業持續向前邁進，讓台灣製造的無人機飛向世界。

中科院為配合政府國防自主與國機國造未來發展用地需求，於2020年購置嘉義縣民雄綜合訓練場，作為中科院未來發展無人機與航太技術預備用地，面積約52.19公頃。

中科院長張忠誠表示，中科院民雄院區以164縣道東側土地，開發為「中科院航太暨無人機院區」，執行國防航太科技與軍規無人機研發生產工作，第一階段開發面積約5.12公頃，興建研發產製棚廠、研宿大樓及基礎工程，預計2025年底竣工。

張忠誠另指出，尊循行政院指導，預計在2025至2028年，將164縣道西側土地開發為「民雄航太暨無人機產業園區」，開發面積約20公頃，興建標準廠房、廠棚及測試場用地，供航太及無人機廠商進駐、生產營運與發展。

行政院副院長鄭文燦表示，無人機國家隊落腳嘉義，開創台灣無人機發展新時代，民雄中科院區加上民雄航太產業園區新基地，中央加地方，研發加生產，軍用加民用，這將成台灣航太及無人機產業聚落，發展是可看得到的。

鄭文燦說，東側中科院民雄院區25.14公頃，前期斥資11億，西側民雄航太無人機園區是29公頃，將斥資68億納入國發會公建計畫，經濟部將設無人機專案辦公室推動，加上民雄鐵路高架化，民雄地區會有很好的發展。

蔡英文總統今主持民雄航太暨無人機院區開工動土典禮，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、中科院院長張忠誠及縣長翁章梁等人共同持金鏟，祈求工程順利動土開挖。

民雄航太暨無人機院區第一期開發面積約5.12公頃，興建研發產製棚廠、研宿大樓及基礎工程，預計2025年底竣工。圖／中科院提供
民雄航太暨無人機院區第一期開發面積約5.12公頃，興建研發產製棚廠、研宿大樓及基礎工程，預計2025年底竣工。圖／中科院提供
蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院，位於嘉縣民雄航太暨無人機院區開工動土典禮。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院，位於嘉縣民雄航太暨無人機院區開工動土典禮。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄航太暨無人機院區第一期開發面積約5.12公頃，圖為全區鳥瞰圖透視圖。圖／中科院提供
嘉義縣民雄航太暨無人機院區第一期開發面積約5.12公頃，圖為全區鳥瞰圖透視圖。圖／中科院提供
蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院，位於嘉縣民雄航太暨無人機院區開工動土典禮。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天出席國家中山科學研究院，位於嘉縣民雄航太暨無人機院區開工動土典禮。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天主持民雄航太暨無人機院區開工動土典禮，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、中科院院長張忠誠及縣長翁章梁等人共同持金鏟，祈求工程順利。記者呂慧瑜／攝影
蔡英文總統今天主持民雄航太暨無人機院區開工動土典禮，總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、中科院院長張忠誠及縣長翁章梁等人共同持金鏟，祈求工程順利。記者呂慧瑜／攝影

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