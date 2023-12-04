影／戰傷救護訓練大樓啟用 蔡英文：給國軍更周全保護

蔡英文總統上午主持國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」啟用典禮，她在致詞時表示，這棟大樓代表了技術和訓練的全面升級，透過虛擬實境、擴增實境等技術營造戰場救護的擬真訓練，將可強化相關訓練及技術，讓國軍獲得更周全的保護。

蔡英文表示，今天啟用的這棟大樓具多功能救護訓練環境，包括利用虛擬、擴增實境技術營造戰場救護擬真訓練，相信未來將讓國軍獲得更周全保護，大樓啟用後要請各位人員熟悉各項器材、培養出抗高壓心理素質，以提升應處能力來發揮訓練效益。

蔡英文也提到，今天也有來自國防部、衛福部、內政部人員及各醫院院長出席，期許各位保持緊密合作、落實軍民整合、強化社會防衛、確保緊急應變機制可有效協調各方支援，最大化救護能量。 國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」。記者余承翰／攝影 蔡英文總統（前中）上午主持國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」啟用典禮，與國防部長邱國正（前左四）、國安會秘書長顧立雄（前右四）等人一同合影。記者余承翰／攝影 蔡英文總統（中）上午主持國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」啟用典禮，與國防部長邱國正（左三）、國安會秘書長顧立雄（右三）、軍醫局局長蔡建松中將（左一）等人一同合影。記者余承翰／攝影

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