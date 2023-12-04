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空軍鳳展案最後一架改裝機完成測試 本月規劃出廠儀式

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
漢翔公司執行空軍「鳳展專案」，今年12月3日6805號(如圖)最後一架改裝機試飛，全案終於告一段落，計升級完成141架F16V戰機。圖/台中讀者提供
漢翔公司執行空軍「鳳展專案」，今年12月3日6805號(如圖)最後一架改裝機試飛，全案終於告一段落，計升級完成141架F16V戰機。圖/台中讀者提供

漢翔公司執行空軍「鳳展專案」，將空軍現役142架F16A/B（Block 20）戰機升級為F16V，自2018年8月23日首飛首架編號6626改裝機，而至今(2023)年12月3日6805號最後一架改裝機試飛，全案終於告一段落，計升級完成141架F16V戰機。據悉，漢翔公司規劃本月舉行「鳳展專案」完成儀式。

空軍以「鳳展專案」為代號，將空軍現役141架F-16A/B（Block 20）升級為F-16V。全案預算曾追加2次，約新台幣1400億元，由美國洛馬公司與漢翔公司，將空軍現有141架F-16戰機進行構改，主要換裝新型的AN/APG-83型AESA雷達，強化戰機偵蒐戰力，並配備新武器，F-16V戰力可視同為4.5代戰機，構改進度雖一度延遲，但在強化人員訓練後趕上進度，改裝完成的戰機已分批返回部隊，在台海領空第一線服役。

漢翔昨（3）日完成F-16V 6805號機測試，後續由漢翔、洛馬持續構改，但不會再進行飛測，預計本月底前全數升級完畢；但他提到，其中若干架F-16V將進行封存，由空軍一指部自行升級。

F-16V 空軍 戰機

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