九鵬南北側射擊訓場遭地方反彈 陸軍：明年重新規畫

國軍近年在九鵬基地與周遭地區，集中陸海空軍三軍大量射擊各式飛彈，因睦鄰經費使用問題，引發地方原民部落不滿。繼失去九鵬北側的牡丹鄉三射坪使用權後，南側目前用以實施天馬、神弓等近程反裝甲、防空飛彈操演的牡丹鄉「港仔大沙漠」也傳抗議聲，軍方明年恐將失去所有實施短程飛彈對海射擊的訓場。

對此，陸軍司令部回應表示，明年「天馬」等實彈射擊場地，目前配合「實戰化訓練」政策指導，尚在研議階段；陸軍將秉「軍民一家」的精神，持續與地方政府先期完成溝通及協調，以遂行任務。

據了解，國軍睦鄰經費只能用於公益支出與設施改善，提供給鄉鎮公所自行分配，陸軍司令部提供牡丹鄉睦鄰經費每年約六百萬元，中科院也提供約六百萬元，但國家太空中心提供地方回饋經費，地方得自行靈活運用，成為三射坪訓場中科院、太空中心能用，國防部不能用的關鍵。國防部、軍備局睦鄰經費使用有嚴格規定，一半要用於訓場維護，一半則是公益支出，如辦理海洋、音樂季等。

「國軍睦鄰經費看得到，受影響的居民卻吃不到，失去睦鄰基本精神，寧可不要。」屏東縣牡丹鄉民代表潘呈清說，陸軍八軍團前年將旭海村海岸的三射坪訓場，讓給國家太空中心做短期科研火箭發射場，因當地是原住民傳統領域範圍，軍方未依法開部落諮詢會，違反原住民族基本法在先，部落會議要求修改睦鄰工作要點，並揚言抵制軍演，軍方仍堅持不修法，去年才移到南側滿州鄉港仔海岸，回饋金不能用在滿足居民生活需要、休漁損失、健保費補助，每年六百萬元睦鄰金不如不要，「軍方不要來」。

牡丹鄉旭海村長潘勳鶴說，當地住戶不到百戶，每戶五萬元的房屋隔音改善已分年做完，基層建設也不必重覆做，短期科研火箭發射場回饋金使用就沒用途限制，不懂軍方為何不能與時俱進。

「知道回饋金修法用在個人有難度，已要求軍方增設觀賞台，讓國軍年度近程飛彈實彈操演，成為帶進國防觀光財的景點，這個要求不為過。」屏東縣滿州鄉長古榮福說，目前除中科院九鵬基地每年一千一百萬元的睦鄰回饋金，去年起港仔射擊場也有六百萬元，對鄉庫有助益，均用在地方基層建設和贊助活動等公益支出。

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