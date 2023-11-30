空軍專機隊77周年慶 軍友社榮譽理事長李棟樑祝賀
位於松山軍用機場的空軍專機隊，明天（12/1）將迎接77歲生日。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到松指部祝賀，除了頒發慰問金，並且加碼贊助隊慶的官兵抽獎活動。
李棟樑表示，他在軍友社理事長任內的勞軍行程，經常搭乘專機隊的飛機，曾經創下一天連趕五個機場的紀錄。雖然卸任後搭機次數大減，但還是不忘官兵弟兄姊妹的辛勞，以迅速、安全專業服務，協助軍友社執行敬軍活動，因此特別在隊慶前夕，前來表達感謝。他也當場宣布，提供超商禮券及一部電視機，作為官兵摸彩獎品。
成立於民國35年的專機隊是空軍松指部下轄的兩個飛行單位之一，負責軍方與政府高級官員的行政運輸；另一個單位是總統座機隊，由於使用機種與任務接近，彼此的人力也會相互支援。專機隊目前擁有2架荷蘭製福克50、11架美製畢琪1900C客機，座機隊則有1架波音737-800、1架福克50。
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