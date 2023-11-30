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廣角鏡／教練機薪傳

聯合報／ 記者洪哲政
記者曾吉松／攝影
記者曾吉松／攝影

國防部昨日在空軍台東志航基地舉行「教練機換訓成果展示」，在台服役超過四十七年的F-5戰機與將接替訓練任務的ATJ勇鷹高教機，分別升空編隊展示飛行性能。據指出，空軍仍有四十餘架F-5E/F戰機堅守飛行線上，將持續到二○二四年第一季；台東空軍第七飛行訓練聯隊現已接裝廿二架新造的勇鷹高教機，第廿三架已在台中完成試飛，等待交機。

空軍 台東志航基地 勇鷹

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