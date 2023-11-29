空軍教練機換訓 勇鷹登場

空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官之F-5E/F型戰機換裝訓練。並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務，執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效。

未來持續精進換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，並藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。 空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效；未來持續精進換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，並藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。記者曾吉松／攝影 空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官之F-5E/F型戰機換裝訓練。記者曾吉松／攝影 空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效；未來持續精進換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，並藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。記者曾吉松／攝影 空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官之F-5E/F型戰機換裝訓練，並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務，執行勇鷹高教機（圖）測試、接機任務及換（擴）訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效。記者曾吉松／攝影

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