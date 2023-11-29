空軍教練機換訓 勇鷹登場

空軍第七飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫，執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官之F-5E/F型戰機換裝訓練。並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務，執行勇鷹高教機測試、接機任務及換（擴）訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效。
未來持續精進換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，並藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量，為保家衛國增添堅實戰力。
空軍F-5戰機機隊除RF-5E偵照機外，其餘將服役到明年第一季。根據空軍第7飛行訓練聯隊紀錄，F-5戰機在台服役超過47...
空軍今天在台東志航基地舉行空軍教練機換訓成果展示活動，空軍第7聯隊第7大隊第45中隊少校林威翰表示，漢翔公司承諾勇鷹高教...
距巴士海峽東南空域空程僅15分鐘的台東空軍志航基地，是封鎖共軍穿出第一島鏈要塞，因應即將接裝對美採購的F16C/D戰機，...
空軍台東志航基地今舉行「空軍教練機換訓成果展示」，除呈現基地當前十餘架勇鷹高級教練換裝現況外，基地擔任部訓機的42架F-...
空軍F-5E/F在11月正式解除戰備，在完成最後一批訓練梯次後，除了負責偵照的RF-5E，其餘戰機都將除役。
國防部委託中科院辦理的重要防護營區智慧警監系統建置案，爆出「影像整合伺服器」組件為大陸產品，引起國安疑慮；其實該案從執行...
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