空軍40餘架F-5戰機服役到明年第一季 細數在台服役史

空軍F-5戰機機隊除RF-5E偵照機外，其餘將服役到明年第一季。根據空軍第7飛行訓練聯隊紀錄，F-5戰機在台服役超過47年，台美合作在台生產F-5E型機242架，F-5F型機66架，共計308架。

空軍在台東志航基地舉行空軍教練機換訓成果展示活動，展示F-5戰機掛彈武裝構型。據了解，勇鷹高教機雖曾試投500磅水泥模擬炸彈，但武器掛架非標準配備，目前未規畫戰時任務。在F-16C/D戰機完成換裝前，基地戰備任務由經國號、幻象戰機輪流進駐擔負。

空軍指出，F-5E/F老虎二（Tiger II）戰鬥機，是美國諾斯洛普公司 （Northrop Corporation）生產的輕型戰鬥機，衍生自T-38 噴射教練機，F-5A/B自由鬥士（ Freedom Fighter ）戰鬥機；我國使用的F5E/F型機，是採合作生產方式，先於美國製造零件及初步組裝後，在台灣執行最終裝配，逐步提升零件製造與組裝自製率。

民國63年10月首架F-5型機出廠，命名為中正號，奠定生產現代化戰機的基礎。我國生產數量共308架，是F-5型機的主要使用國家之一。民國65年F-5E/F戰機陸續成軍，空軍充分發揮戰機優越戰鬥性能，執行台海偵巡等各項戰鬥任務，迄今超過47年；因應新型戰機換裝，F-5成為空軍訓練飛行新秀的主力機種，兼負維繫領空安全的重要戰力 。

民國61年6月23日F-5A後繼機出廠，美國空軍賦予F-5E軍用編號，命名為老虎二式。我國與美方多次協商，獲美國政府同意與我國合作生產F-5E戰鬥機115架。

民國62年2月9日，參謀總長賴名湯與美軍顧問團團長巴恩斯少將 ( John W. Barnes）簽訂合作生產F-5E型戰鬥機協議備忘錄；後續由空軍航空工業發展中心與諾廠簽訂虎安計畫許可協議書、技術協助協議書及生產合約等文件，選派人員赴諾廠實習。

民國63年5月合作生產的首架F-5E型機各套件運抵航發中心。10月30日舉辦首架F-5E戰機出廠典禮，由賴名湯主持，命名為中正號。75年12月9日最後一架F-5E型戰鬥機5342號機竣工出廠，虎安計畫畫下句點，計生產F-5E型機242架，F-5F型機66架，共計308架。

目前空軍仍有40餘架F-5E/F在飛行線上，除訓練任務外，仍能執行聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等各階段作戰任務。 F-5戰機專用的箭型靶，也將隨F-5戰機退役。記者洪哲政/攝影 空軍今日在台東志航基地舉行空軍「教練機換訓成果展示」活動，空軍特別展示F-5戰機掛彈武裝構型。記者洪哲政/攝影

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