F-16C/D戰機新機堡曝光 志航基地封阻共軍穿出第一島鏈

距巴士海峽東南空域空程僅15分鐘的台東空軍志航基地，是封鎖共軍穿出第一島鏈要塞，因應即將接裝對美採購的F16C/D戰機，原空軍第7飛行訓練聯隊12月1日改編為空軍第七戰術戰鬥機聯隊，基地為新機建設四聯裝新式抗炸機堡首度曝光。

空軍今日在台東志航基地舉行空軍「教練機換訓成果展示」活動，分別讓完成換裝的勇鷹高教機與F-5戰機機群實施滑行、起飛與衝場，並進行觸地重飛等科目，展示新舊型機性能。而隨戰機滑行，鏡頭帶出基地内新舊機堡，一座新式四聯裝大型機堡曝光，據了解是為新機接裝所建。跑道旁則有愛國者3型飛彈相列雷達與中繼車構成的野戰指揮中心朝向東部空域執行警戒，飛彈發射車則在基地內梭巡，執行戰備任務。

空軍換裝勇鷹高教機後，空軍官校飛行訓練指揮部12月1日將自官校獨立，設置少將指揮官，原台東志航基地負責部訓機任務的空軍第7飛行訓練聯隊，同時也將改編為空軍第七戰術戰鬥機聯隊，將準備接裝美售我66架F-16C/D戰機 (Block 70)。

據了解，目前正在接受F-5部訓機的飛官仍將持續訓練至今年12月結訓，F-5戰機部訓機任務將執行到明年第一季告一段落，留下6到7架RF-5E虎瞰偵照機繼續維持妥善。目前空軍仍有40餘架F-5戰機在飛行線，而台東基地已換裝21架勇鷹高教機。

空軍司令部表示，空軍第７飛行訓練聯隊平時依部隊訓練計畫執行部隊基礎、駐地、聯合作戰及戰備任務訓練，並肩負空軍官校飛行戰鬥組畢業學官的F5E/F型戰機換裝訓練，並支援中科院及漢翔公司，執行各式新型武器及裝備研發、測試等任務；戰時依令遂行聯合防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等各階段作戰任務，並負責支援西部基地兵力疏遷後各項後勤及作戰整備，運用基地自衛戰鬥編組兵力，遂行基地防衛作戰。

空軍司令部表示，空軍刻正執行勇鷹高教機測試、接機任務及換擴訓任務，為國機國造、國防自主展現優異成效；未來持續精進換訓人員，妥善運用模擬機熟悉武器裝備操作，落實訓練成效及安全，並藉由綿密督管機制，掌握換裝訓練、後勤維保及內部管理等項目，建構完善標準作業程序，確保機隊妥善，厚植飛訓能量。

目前台東空軍第七飛行訓練聯隊已接裝22架新造的勇鷹高教機，第23架目前在台中漢翔完成試飛，等待交機。但據指出，1號原型機在本月14日時飛回漢翔進行保固期內的構改，強化機翼結構。目前勇鷹高教機1、2號機仍屬漢翔公司所有，空軍機號1101的勇鷹其實是出廠第3架機。 原空軍第七飛行訓練聯隊12月1日改編為空軍第七戰術戰鬥機聯隊，基地為新機建設四聯裝新式抗炸機堡首度曝光。記者洪哲政/攝影 跑道旁則有愛國者3型飛彈相列雷達與野戰指揮中心朝向東部空域執行警戒，飛彈發射車在基地內梭巡，執行戰備任務。記者洪哲政/攝影

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