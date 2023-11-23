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蔡總統視導成功嶺 國防部：義務役新制明年徵集9127人 春節可返家

聯合報／ 記者丘采薇／台中即時報導
蔡英文今天到台中成功嶺視導義務役新兵入伍訓練接訓整備，包括「震撼教育」現場。記者丘采薇／攝影
蔡英文今天到台中成功嶺視導義務役新兵入伍訓練接訓整備，包括「震撼教育」現場。記者丘采薇／攝影

義務役民國113年延長為一年，蔡英文總統今天到台中成功嶺視導義務役新兵入伍訓練，國防部表示，新制實施後，明年徵集9127名役男，首梯役男1月25日入營，新訓期間遇春節，可返家休假。

國防部說，明年徵集9127名役男，分發至陸軍、海軍、空軍、資通電軍、憲兵、政戰局及軍醫局。人數1月600人、2月1030人、3月775人、4月735人、5月775人、6月755人、7月885人、8月755人、9月775人、10月885人、11月625人、12月532人。

蔡總統視導震撼教育後，頒發加菜金。蔡總統說，看到大家在震撼教育的鑑測實況，以高昂士氣，展現出訓練的成效，要給予肯定。

蔡總統表示，面對複雜的國際局勢及地緣政治的改變，為了國家安全，確保我國民主自由的生活方式不被改變，義務役的役期，確實有調整必要。從明年開始，我國義務役的役期將恢復為一年。今天她來成功嶺，了解役期調整的整備概況。

蔡總統說，目前針對四個月軍事訓練役的訓練課程，國防部參考世界各國訓練修訂。包括加強戰傷救護訓練以及快速反應射擊等課程，也增加戰術行軍、震撼教育等內容，融入科學訓練的方式，更加貼近實戰化。

蔡總統指出，明年開始的一年期義務役，在完成入伍訓練後，分發到部隊，進行駐地、基地及聯合演訓的訓練。在後勤資源上，會陸續完成營舍修繕，編列預算增購頭盔、戰鬥背心、抗彈板等戰鬥個裝，持續增購迫擊砲、機槍等武器，強化整體戰力。

蔡總統表示，義務役男相關的福利待遇也有調整，除了提升薪資至一個月2萬320元，會提繳退休金，還有彈性修業服役等措施。我們的目標，是要讓每一位義務役役男，都具有執行守備和民防任務的能力，擁有自己國家自己守護的信念，也讓整體國軍在服役期間，得到國家更好的照顧與支持。

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